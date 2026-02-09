À 22 ans et malgré la présence de joueuses expérimentées, Inès Benyahia a connu son premier capitanat avec OL Lyonnes. Une fierté pour la milieu qui revient de très loin.

Décidément le derby lui porte bonheur. Il y a un an, Inès Benyahia profitait d’un déplacement à Geoffroy Guichard pour effectuer son retour avec OL Lyonnes. Un moment marquant puisqu’elle avait dû faire une croix sur plus de six mois sans compétition, la faute à une commotion cérébrale subie lors du stage de présaison. Une première victoire individuelle et la reprise en main d’une carrière qui a marqué un vrai coup d’arrêt. Presque douze mois plus tard, le derby a encore été source de joie pour la jeune milieu de 22 ans.

Pour le premier match contre Saint-Étienne (4-0) au Parc OL, Benyahia a eu la bonne surprise de porter le brassard de capitaine, malgré la présence d'une joueuse expérimentée comme Ingrid Engen. "Je me suis fait chambrer dans le vestiaire, en a-t-elle souri après le match. C’est une fierté et un honneur de pouvoir porter ce brassard. Mais ça n’a pas changé grand chose, j’ai ce côté leadership depuis toute petite. On me surnommait la commandante à l’école."

"J'avais raté tous mes coups francs à l'entraînement"

En cheffe de file d’OL Lyonnes dimanche après-midi, Inès Benyahia a pris son rôle à cœur. Positionnée plus haut que Lily Yohannes et Korbin Shrader, elle a tenté de créer les décalages, sans succès en première mi-temps. Finalement, à quelques secondes de rentrer au vestiaire, la capitaine a choisi de prendre les choses en main. Un coup franc parfaitement enroulé au-dessus du mur pour ouvrir le score juste avant la pause et débloquer la rencontre. "Je l’ai vécu comme une libération, parce qu’on a pas mal galéré pour marquer en première mi-temps". Une deuxième réalisation cette saison et non des moindres pour la capitaine qui avait "raté toutes (ses) tentatives" à l’entraînement la veille du derby. Peut-être la clé de la réussite à l’avenir…