OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale

Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l’OL (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans la nuit de vendredi à samedi, elle sera la première à jouer avec sa sélection. La Brésilienne Tarciane affrontera le Costa Rica en match amical.

Le football féminin vous manque ? Avant de retrouver OL Lyonnes le 10 mars face au Havre, vous pouvez suivre les sélections internationales durant la trêve. Chez les Rhodaniennes, la première à entrer en piste est Tarciane, avec le Brésil. La défenseure a trois matchs amicaux programmés sur les prochains jours, dont un dès ce week-end.

Jouera-t-elle contre le Mexique samedi soir ?

Dans la nuit de vendredi à samedi (2 heures du matin en France), les Brésiliennes défient le Costa Rica. Une rencontre que la Lyonnaise et ses coéquipières disputeront à l'extérieur. Elles enchaîneront ensuite par deux confrontations contre le Venezuela (04/03) et le Mexique (08/03).

À voir si Tarciane participera à la troisième affiche, puisqu'elle aura lieu seulement un peu plus de 48 heures avant la réception du HAC. Il faut cependant souligner que beaucoup de joueuses du groupe de Jonatan Giráldez joueront le samedi 7 mars, quand leur club reprendra trois jours plus tard. Et ce, juste avant un voyage en Côte d'Ivoire pour la finale de la Coupe LFFP (le 14 mars).