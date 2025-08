Le Brésil de Tarciane a remporté la 9e Copa América de son histoire. Au bout du suspense et d'une folle finale face à la Colombie (4-4, 5-4 tab), les Brésiliennes conservent leur titre.

Il arrive que les finales nous donnent des affiches enlevées et spectaculaires. Le Brésil - Colombie de la Copa América féminine 2025 entre directement dans cette catégorie. Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux sélections ont livré un combat somptueux et à rebondissements, s'achevant par la victoire des Brésiliennes aux tirs au but.

Un but contre son camp pour Tarciane

Mais pour remporter un 9e sacre continental, les coéquipières de la Lyonnaise Tarciane ont dû puiser loin dans leurs réserves. Ce sont les Colombiennes qui ont ouvert le score après 25 minutes de jeu. Pensant rentrer aux vestiaires avec cet avantage, elles ont vu la Seleção égaliser à la 45e+9 sur un penalty d'Angelina (1-1).

Après ce premier acte marqué par cinq avertissements, dont un pour la défenseure d'OL Lyonnes, la rencontre s'est emballée au cours des 20 dernières minutes. A la 69e, Tarciane a marqué contre son camp, redonnant l'avantage à la Colombie après une mésentente avec sa gardienne. Le chassé-croisé pouvait alors se poursuivre. Égalisation des joueuses d'Arthur Elias à la 80e, puis nouvelle réalisation de la Tricolor à la 88e. Celui de la victoire ?

C'était sans compter sur Marta, qui allait envoyer tout le monde disputer la prolongation d'une demi-volée splendide à la 90e+6 (3-3). Au cours des 30 minutes supplémentaires, la légende du football a même permis à son équipe de prendre l'avantage pour la première fois (4-3, 105e). Mais il était écrit qu'il faudrait aller au bout du bout pour désigner les gagnantes de cette 10e Copa América. Leicy Santos Herrera a de nouveau remis les deux pays dos à dos (4-4, 115e).

Encore une finale qui sourit au Brésil

Dans l'exercice du tir au but, la Seleção fut la plus solide, malgré les ratés d'Angelina et Marta. Tarciane avait d'ailleurs bien lancé les siennes lors de la séance en réussissant la première tentative. Le Brésil reste donc la nation dominante en Amérique du Sud, mais la Colombie est passée très près d'être le troisième vainqueur du tournoi (l'Argentine a remporté la compétition en 2006). C'est la quatrième finale qu'elle perd contre son rival après 2010, 2014 et 2022.

Après quelques semaines de vacances, Tarciane va retrouver les Fenottes, qui ont attaqué la préparation le 21 juillet. Avec la satisfaction d'un premier titre majeur en sélection, après la Copa América U20 en 2022. Elle sera la dernière à rejoindre le groupe de Jonatan Giráldez, après les internationales ayant pris part à l'Euro, notamment Jule Brand, demi-finaliste avec l'Allemagne.