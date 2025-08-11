Lens signe une préparation solide avant de recevoir l’OL

Quatre victoires, deux nuls et une défaite : le RC Lens a affiché un visage globalement convaincant durant ses matchs amicaux.
Le RC Lens a bouclé sa série estivale de sept matchs avec un bilan encourageant. Les Sang et Or ont commencé par deux nuls, à chaque fois sur le score de 2-2, contre l’US Boulogne puis le Standard de Liège. La machine s’est ensuite mise en route avec un large succès 5-1 contre l’USL Dunkerque.
Dans la foulée, les Lensois ont battu Metz 2-1. En déplacement, Lens a signé une victoire solide 3-1 face à Wolverhampton. La seule fausse note est intervenue face à l’AS Roma, victorieuse 2-0. Les Lensois ont toutefois terminé leur préparation de fort belle manière en s’imposant 2-1 samedi contre le RB Leipzig, septième de Bundesliga la saison dernière.
Une confiance retrouvée avant le championnat
C’est à Bollaert que l’OL entamera son exercice le 16 août, face à un adversaire en confiance. Sous la direction de Pierre Sage, les Nordistes ont montré une capacité à rivaliser avec de solides équipes européennes. Son attaque s’est illustrée à plusieurs reprises, notamment contre Dunkerque et Wolverhampton.
Mais certains détails défensifs restent à corriger, comme en témoignent les deux premiers nuls concédés, ou encore le revers face aux Romains. Rappelons aussi que l'ancien coach rhodanien a poussé un coup de gueule contre ses joueurs après ce revers.
Thauvin, l'attraction lensoise
Parmi les recrues à souligner, Lens misera sur un nouveau gardien, Robin Risser, ainsi que sur l'expérimenté Matthieu Udol. Sans oublier évidemment la principale attraction de l'été du côté lensois, Florian Thauvin. À voir si l'ailier sera suffisamment affuté pour intégrer le 11 dès samedi.
Pour l'Olympique lyonnais, ce sera en tout cas un énorme test. Après une présaison globalement réussie, le voilà face à un défi de taille. Presque idéal pour inaugurer cet exercice 2025-2026.
Pas de bol de commencer à Bollaert face à une équipe lensoise fin prête et qui va être très très difficile à jouer , sous la houlette du mage Sage .
Je m'attends à une défaite 1-2 ou un nul 1-1 à l'arrache .
Il ne faudra pas commencer à raler , critiquer , et tout jeter .
Je le sens pas ce match, j'ai l'impression qu'on va se faire rouler dessus, j'espère me tromper. Ils ont joué des bons adversaires en prépa et ils ont gagné.
Moi aussi j'ai peur de ce match .
Nos jeunes vont découvrir la vraie intensité d'un match de L1 avec un adversaire du top 6 , et je crains qu'ils soient encore trop tendre pour un tel choc .
pas forcément le meilleur endroit où débuter la saison, mais bon quoiqu'il arrive il ne faut surtout pas oublier d'où ont vient et que nous devons soutenir cette équipe très jeune en totale reconstruction...
on sait tous (du moins la majorité) que nous n'avons pas forcément une équipe taillée pour jouer les premier rôles, sauf bien sur, sur un mal entendu...
le but pour les saisons à venir va être de faire aussi bien que la saison passée, ce qui en soit sera une belle performance vu l'état du club et de l'effectif totalement renouvelé avec un max de jeunesse. (celles et ceux qui militaient pour voir jouer des jeunes vont être servi)
moi perso je suis super heureux de voir l'OL poursuivre en ligue 1 quitte à devoir ronger mon frein pendant deux trois saisons, le temps de remettre le club dans le vert à tous les niveaux.
si on arrive à accrocher une coupe d'europe cet année, vu qu'on a diminuer la qualité de l"effectif et la masse salariale, ce sera déjà une bonne chose. et sur un mal entendu le staff en place arrive à créer un vrai collectif qui peut créer la surprise...
allez l'OL.