Lens signe une préparation solide avant de recevoir l’OL

Quatre victoires, deux nuls et une défaite : le RC Lens a affiché un visage globalement convaincant durant ses matchs amicaux.

Le RC Lens a bouclé sa série estivale de sept matchs avec un bilan encourageant. Les Sang et Or ont commencé par deux nuls, à chaque fois sur le score de 2-2, contre l’US Boulogne puis le Standard de Liège. La machine s’est ensuite mise en route avec un large succès 5-1 contre l’USL Dunkerque.

Dans la foulée, les Lensois ont battu Metz 2-1. En déplacement, Lens a signé une victoire solide 3-1 face à Wolverhampton. La seule fausse note est intervenue face à l’AS Roma, victorieuse 2-0. Les Lensois ont toutefois terminé leur préparation de fort belle manière en s’imposant 2-1 samedi contre le RB Leipzig, septième de Bundesliga la saison dernière.

Une confiance retrouvée avant le championnat

C’est à Bollaert que l’OL entamera son exercice le 16 août, face à un adversaire en confiance. Sous la direction de Pierre Sage, les Nordistes ont montré une capacité à rivaliser avec de solides équipes européennes. Son attaque s’est illustrée à plusieurs reprises, notamment contre Dunkerque et Wolverhampton.

Mais certains détails défensifs restent à corriger, comme en témoignent les deux premiers nuls concédés, ou encore le revers face aux Romains. Rappelons aussi que l'ancien coach rhodanien a poussé un coup de gueule contre ses joueurs après ce revers.

Thauvin, l'attraction lensoise

Parmi les recrues à souligner, Lens misera sur un nouveau gardien, Robin Risser, ainsi que sur l'expérimenté Matthieu Udol. Sans oublier évidemment la principale attraction de l'été du côté lensois, Florian Thauvin. À voir si l'ailier sera suffisamment affuté pour intégrer le 11 dès samedi.

Pour l'Olympique lyonnais, ce sera en tout cas un énorme test. Après une présaison globalement réussie, le voilà face à un défi de taille. Presque idéal pour inaugurer cet exercice 2025-2026.