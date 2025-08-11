Actualités
Corentin Tolisso
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

Mercato : Tolisso est "bien parti" pour rester à l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Capitaine de l'OL, Corentin Tolisso ne devrait pas quitter le Rhône cet été. Le milieu de terrain est attendu comme l'homme fort de l'équipe en 2025-2026.

    Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico... Les éléments expérimentés de l'OL se situent plutôt dans le secteur défensif. Au milieu, le cas Nemanja Matić va encore faire couler de l'encre d'ici à la fin du mercato. Ce qui ne devrait pas être le cas pour Corentin Tolisso.

    Un temps, le champion du monde 2018 s'est retrouvé sur le départ. Notamment au début du mois de juillet, lorsqu'il fallait sauver le club d'une rétrogradation administrative. La situation était alors critique pour l'Olympique lyonnais, qui avait cruellement besoin d'alléger sa masse salariale.

    Aujourd'hui, le contexte paraît bien différent, et c'est bien le natif de Tarare qui devrait porter le brassard cette saison. "Notre volonté collective est que Coco reste à Lyon, évidemmentEt je pense qu'on est bien partis pour qu'il soit avec nous cette saison", a confirmé Matthieu Louis-Jean ce week-end.

    Jouer un rôle de grand frère

    Laissé au repos face à Getafe (2-1) pour soigner une douleur à un mollet, il pourrait revenir samedi face à Lens pour le début du championnat. L'ancien joueur du Bayern Munich aura un rôle crucial si l'OL souhaite conserver une ambition européenne sur l'exercice 2025-2026. À lui d'œuvrer à l'intégration de Tyler Morton et à l'épanouissement de Khalis Merah. Il a d'ailleurs déjà pris sous son aile le jeune Rhodanien.

    Si la tendance se confirme et qu'il effectue bel et bien une 8e saison à l'OL, Corentin Tolisso pourrait passer la barre des 300 apparitions sous cette tunique. Au vu de la place centrale qu'il occupe dans l'effectif et le système de jeu lyonnais, sa présence semble en tout cas plus que nécessaire.

    6 commentaires
    1. Avatar
      pathetikOL - lun 11 Août 25 à 10 h 25

      bonne nouvelle évidemment, sous réserve qu'il nous fasse la même saison que la saison dernière ...

      
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 11 Août 25 à 10 h 41

      A moins d'une offre exceptionnelle en fin de mercato, qu'il veuille vraiment partir, et que l'on se rende compte qu'on peut faire de belles choses sans lui... Mais bon franchement j'aurais du mal à voir l'intérêt.

      
    3. Juni38
      Juni38 - lun 11 Août 25 à 10 h 46

      Indispensable , on a déjà pas beaucoup de cadres expérimentés , alors si on se prive de notre capitaine pour raison salariale , ce serait se tirer une balle dans le pied car son importance dans le vestiaire ET sur le terrain , est primordiale ( et ça a un cout , c'est normal ) .
      Si le club conserve un minimum d'ambitions , il ne peut pas se séparer de tous les joueurs titulaires de la saison dernière .

      
    4. Monark pour Zolkowski à l’OL !
      Monark pour Zolkowski à l’OL ! - lun 11 Août 25 à 10 h 48

      I.N.D.I.S.P.E.N.S.A.B.L.E
      tout simplement

      
    5. Bidibulle
      Bidibulle - lun 11 Août 25 à 10 h 52

      Je vous rejoins, absolument indispensable.

      
    6. Toitoi
      Toitoi - lun 11 Août 25 à 10 h 53

      S'il fait la même saison que la dernière, pas grand monde aura à redire.

      

    

    
    
