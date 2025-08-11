Capitaine de l'OL, Corentin Tolisso ne devrait pas quitter le Rhône cet été. Le milieu de terrain est attendu comme l'homme fort de l'équipe en 2025-2026.

Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico... Les éléments expérimentés de l'OL se situent plutôt dans le secteur défensif. Au milieu, le cas Nemanja Matić va encore faire couler de l'encre d'ici à la fin du mercato. Ce qui ne devrait pas être le cas pour Corentin Tolisso.

Un temps, le champion du monde 2018 s'est retrouvé sur le départ. Notamment au début du mois de juillet, lorsqu'il fallait sauver le club d'une rétrogradation administrative. La situation était alors critique pour l'Olympique lyonnais, qui avait cruellement besoin d'alléger sa masse salariale.

Aujourd'hui, le contexte paraît bien différent, et c'est bien le natif de Tarare qui devrait porter le brassard cette saison. "Notre volonté collective est que Coco reste à Lyon, évidemment. Et je pense qu'on est bien partis pour qu'il soit avec nous cette saison", a confirmé Matthieu Louis-Jean ce week-end.

Jouer un rôle de grand frère

Laissé au repos face à Getafe (2-1) pour soigner une douleur à un mollet, il pourrait revenir samedi face à Lens pour le début du championnat. L'ancien joueur du Bayern Munich aura un rôle crucial si l'OL souhaite conserver une ambition européenne sur l'exercice 2025-2026. À lui d'œuvrer à l'intégration de Tyler Morton et à l'épanouissement de Khalis Merah. Il a d'ailleurs déjà pris sous son aile le jeune Rhodanien.

Si la tendance se confirme et qu'il effectue bel et bien une 8e saison à l'OL, Corentin Tolisso pourrait passer la barre des 300 apparitions sous cette tunique. Au vu de la place centrale qu'il occupe dans l'effectif et le système de jeu lyonnais, sa présence semble en tout cas plus que nécessaire.