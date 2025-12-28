Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL

OL : une semaine pour se remettre dans le bain avant Monaco

  • par David Hernandez

    • Ce lundi 29 décembre, l'OL reprend l'entraînement avec Endrick comme nouveau visage. Paulo Fonseca et son staff ont cinq jours pour réactiver le mode compétition avant de se rendre à Monaco, samedi (17h).

    La coupure n'a duré qu'une semaine, mais il devrait bien y avoir la traditionnelle pesée d'après-fête pour voir qui a un peu trop abusé de la dinde. Lundi, l'OL reprend le chemin de l'entraînement à Décines et cette reprise est forcément attendue. Non pas pour savoir si les joueurs de Paulo Fonseca seront en état de garder le rythme de la première partie de saison, mais bien pour voir ou plutôt tenter d'apercevoir Endrick toucher ses premiers ballons. Après une courte coupure pour recharger les batteries, les joueurs rhodaniens vont vite devoir se remettre dans l'esprit de compétition.

    Sept matchs en un mois

    Avec un déplacement à Monaco samedi (17h), un concurrent direct aux places européennes, puis un autre voyage à Lille en Coupe de France, dimanche 11 janvier, l'OL n'a pas le temps de tergiverser. Pour cette semaine de reprise, Fonseca va donc miser sur un planning classique avec cinq jours d'entraînement avant un départ pour la Principauté et un match déjà important en 2026. Une opposition qui lancera un mois de janvier déjà bien chargé.

