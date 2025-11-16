OL - Mercato : que peut amener Endrick ?

Cité comme la possible première recrue de l'OL en janvier, Endrick est aujourd'hui une énigme. Il a disputé un seul match cette saison, est encore très jeune, mais a des qualités qui semblent manquer aujourd'hui entre Rhône et Saône.

Orel Mangala, Ernest Nuamah, et à un degré moindre, Malick Fofana. Cet hiver, l'encadrement lyonnais aura beaucoup à faire pour remettre en rythme et en forme les blessés. Et même ceux qui ne le sont pas, peut-être, si les informations sur la venue d'Endrick se confirment. Si des détails restent encore à régler, l'attaquant du Real Madrid est attendu comme la première recrue lors du mercato de janvier.

A priori, son profil colle avec ce dont a besoin l'Olympique lyonnais, à savoir un numéro 9. Aujourd'hui, seuls Martin Satriano et Alejandro Gomes Rodríguez peuvent être considérés ainsi, et ce dernier ne joue pas. Enzo Molebe peut représenter une option, mais son unique titularisation était au poste d'ailier gauche. Le Brésilien, s'il peut dépanner sur l'aile, est un pur avant-centre.

Son point fort ? Sa qualité et sa puissance de frappe

Sa venue offrirait une option différente de l'Uruguayen, avec un style se rapprochant davantage du jeune Anglais par la puissance qu'il dégage et sa vitesse. "Son grand point fort est la finition. Il n'hésite pas, il tire dès qu'il en a l'occasion. Sa frappe est puissante et l'année dernière, lors des situations qu'il a eues en Coupe du Roi, il a été assez efficace", se souvient un journaliste espagnol suivant l'actualité des Madrilènes.

Il a en tout cas cette aptitude à être décisif avec peu. En 2024-2025, il s'est signalé par sept réalisations et une offrande en trente-sept apparitions, dont seulement huit titularisations. Ce qui nous donne une action directe amenant un but toutes les 121 minutes. Dans une formation comme l'OL qui aimerait se trouver un élément capable d'avoir des statistiques régulières, ce n'est pas un luxe.

Dans quelles dispositions physiques sera-t-il en janvier ?

Maintenant, il y a le papier et la réalité. Évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir, mais ce que l'on sait en revanche, c'est qu'aujourd'hui, Endrick ne joue plus au football. En tout cas, il ne participe plus aux rencontres du Real. Sur l'exercice en cours, il a disputé une petite quinzaine de minutes lors de sa seule entrée en jeu face à Valence début novembre. Est-ce que cela va changer ?

Difficile d'y croire, même si la blessure de Franco Mastantuono peut libérer de la place. Sauf que l'Argentin n'évolue pas vraiment dans le même rôle que l'ancien joueur de Palmeiras. "Les postes en attaque sont très répartis entre Vinicius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Il ne reste pas beaucoup de places et celle qui est disponible est généralement répartie entre Mastantuono, le grand pari de Xabi Alonso, et Brahim Diaz. En tout cas, il ne semble pas que ses qualités convainquent beaucoup l'entraîneur", observe notre confrère.

Une course contre-la-montre pour aller au Mondial

À 19 ans, le membre de la Seleção (14 capes) n'a pas le temps d'attendre dans l'ombre des stars. Comme son compatriote Rodrygo, qui bénéficie de plus de temps de jeu néanmoins, il a besoin d'être sur le terrain afin de démontrer ses qualités, notamment en vue de la Coupe du monde. C'est son grand objectif, être au Mondial 2026, ce qui passera par un départ de la "Maison Blanche".

Car aujourd'hui, il n'est plus dans les plans du sélectionneur, Carlo Ancelotti. Un coach qu'il connaît bien, mais qui ne le trouvait déjà pas suffisamment prêt l'an passé lorsqu'il évoluait sous ses ordres. Et l'été dernier, il s'est blessé à la cuisse avant la Coupe du monde des clubs, ce qui l'a privé d'une plateforme d'expression devant le nouveau technicien Xabi Alonso.

Désormais lancé dans une course contre-la-montre, Endrick, en signant à l'Olympique lyonnais, obtiendrait un rôle sans doute accru dans l'équipe de Paulo Fonseca. À condition néanmoins de se fondre dans le collectif qui s'est formé depuis le début de la saison. Selon les échos nous venant de Madrid, malgré son statut de remplaçant aux perspectives limitées, il n'est pas un élément perturbateur. D'autres cas posent bien plus de problèmes au sein du vestiaire.

Encore des progrès à faire sur le jeu combiné

Maintenant, il reste un footballeur en devenir ayant besoin de progresser dans son jeu combiné avec ses coéquipiers, tout en devant encore apprendre les rudiments du ballon rond en Europe. "Je sais qui il est. Il y a peut-être une solution, on ne sait pas. Je dois penser aux joueurs que nous avons actuellement. Nous sommes loin du mercato", commentait sobrement l'entraîneur portugais récemment sur le sujet.

Si ce transfert a bien lieu, l'OL disposera d'une ligne d'attaque "toute fraîche" à partir de février avec les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah en plus. Mais pour l'heure, cela ne reste que de la fiction, et dimanche à Auxerre (15 heures), ce seront bien Afonso Moreira, Martin Satriano ou encore Adam Karabec qui devraient mener les offensives rhodaniennes.