Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal

CAN 2025 : le Sénégal déroule sans Moussa Niakhaté (OL)

  • par David Hernandez

    • Large vainqueur du Bénin, le Sénégal a validé sa première place dans son groupe et sera au rendez-vous des huitièmes de finale. Pour ce dernier match, Pape Thiaw avait laissé Moussa Niakhaté en tribunes.

    La qualification était déjà en poche, mais il restait encore à valider la première place du groupe D. Mardi soir, le Sénégal n’avait donc pas d’autre objectif que de s’imposer largement face au Bénin pour ne pas voir la République démocratique du Congo lui souffler ce trône. Cela évitait une partie de tableau avec l’Algérie dès les 8es et potentiellement le Maroc au tour suivant. La mission a été remplie par les Lions de la Teranga, faciles vainqueurs du Bénin avec un succès 3-0 à Tanger. Qualifié pour le tour suivant, le Sénégal est désormais dans l’attente de son futur adversaire avec les derniers matchs de poule qui se jouent ce mercredi.

    Koulibaly suspendu pour le huitième

    Cela devrait malgré tout permettre de revoir Moussa Niakhaté sur le terrain. Est-ce que la qualification déjà acquise a poussé Pape Thiaw à préserver son joueur, pourtant présent en conférence en veille de match ? Quoi qu’il en soit, le défenseur de l’OL n’était pas sur la feuille de match mardi soir et aucune explication n’a été donnée par le sélectionneur. Cependant, avec le rouge reçu par Kalidou Koulibaly contre le Bénin, le Sénégal devra faire sans son capitaine en huitième et le retour de Niakhaté en charnière centrale ne sera pas de trop.

