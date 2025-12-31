Actualités
Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l’OL (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)

OL : Endrick toujours pas sous contrat, la discrétion de mise

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Même s’il a pris ses nouveaux quartiers à Décines depuis lundi, Endrick reste un joueur du Real Madrid jusqu’à ce mercredi soir. D’où la certaine discrétion à l’OL autour de la nouvelle recrue.

    Un record de vues pour l’annonce de son arrivée, une présence dès le 29 décembre date de la reprise de l’entraînement… Les premiers pas d’Endrick à l’OL avaient tout de ceux d’une vraie rockstar. Toutefois, les dernières heures ont un peu fait déchanter les supporters lyonnais. Excités à l’idée de voir les débuts du Brésilien, ils étaient une trentaine à avoir posé leurs maillots du côté du GOLTC lundi pour la première séance post-trêve hivernale. À huis clos, ils n’ont eu le droit qu’à un signe de la main de l’attaquant au moment de son départ du centre d’entraînement. Ils attendaient ainsi tous de voir sur les réseaux sociaux les premiers dribbles et jongles d’Endrick.

    Encore quelques heures de patience

    Là encore un peu de déception puisque rien ne filtre sur les réseaux sociaux du club. Il y a bien eu une image de chaussures de l’équipementier du Brésilien, laissant suggérer qu’il s’agissait bien de la nouvelle recrue de l’hiver sans pour autant voir sa tête. Et pour cause… S’il est actuellement à Décines depuis trois jours, Endrick reste contractuellement un joueur du Real Madrid jusqu’à ce mercredi 31 décembre 23h59. Après un certain emballement, l’OL joue donc la carte de la discrétion pour quelques heures encore. Dès ce jeudi 1er janvier 2026, les premières images d’Endrick avec le blason lyonnais devraient inonder les réseaux du club.

    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - mer 31 Déc 25 à 11 h 23

      Oui, on s'est peut-être (sans doute) emballé un peu trop vite. Le club est toujours dans l'œil de la DNCG, de l'UEFA et de la FIFA également, sans nul doute !
      Demandez à Botafogo !

      Effectivement, Hendrick "appartient" (je n'aime pas trop ce terme en ce qui concerne des personnes, malheureusement...), toujours au Real jusqu'à minuit !

      Signaler

