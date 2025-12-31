Actualités
Endrick sous le maillot de l'OL
Endrick sous le maillot de l'OL

OL : Endrick, entre espoir et prudence

  • par David Hernandez

    • Débarqué depuis quelques jours à Lyon, Endrick commence à découvrir son nouvel environnement. La venue du Brésilien a en tout cas créé une attente qui n'avait plus existé depuis longtemps à l'OL.

    Est-ce que ce sont les deux degrés affichés au thermomètre ou le fait que son arrivée ne soit que pour six mois ? Lundi matin, au moment de se présenter au centre d'entraînement de l'OL pour la première fois, Endrick n'a pas eu besoin des agents de sécurité postés devant le GOLTC pour se frayer un chemin au milieu des supporters. On était loin de la foule en délire, accueillant la nouvelle recrue hivernale du club lyonnais. Cela pourrait provoquer les piques de certains supporters de clubs concurrents, habitués à réserver un accueil XXL aux nouveaux renforts. Néanmoins, ils étaient malgré quelques dizaines d'irréductibles à avoir posé maillots du Brésil ou de l'OL dès 8h30 du matin lundi pour avoir une chance de voir Endrick.

    Un joueur présent, mais pas encore sous contrat

    Les chances étaient faibles, tout comme les températures qui accompagnent cette fin d'année 2025 à Décines. Cela n'a pas rebuté Matthieu, qui a posé ses valises au GOLTC pendant cinq bonnes heures entre l'arrivée du Brésilien et son départ à 13h45. "Cela fait longtemps qu'on n'a pas eu une arrivée comme celle-là au club. Je dirais que Memphis était un peu le dernier de cette trempe-là". Comme le Néerlandais, Endrick débarque en Ligue 1 pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. À la différence de son aîné, ce n'est pas pour s'inscrire dans la durée, avec seulement six petits mois à passer entre Rhône et Saône.

    Si l'engouement est bien présent sur les réseaux, avec un record de vues pour le tweet d'annonce le 23 décembre, ça ne jouait pas des coudes une semaine plus tard. Rien de surprenant pour Léo, la vingtaine, qui "ne voulait pas manquer ce premier jour. Mais je peux comprendre qu'il n'y ait pas une foule qui se soit déplacée, surtout avec les vacances". Si l'entraînement avait été ouvert au public, gageons que la tribune du terrain Gérard Houllier aurait affiché complet. Ce ne fut finalement qu'une trentaine de supporters qui ont bravé le froid pour voir deux petits signes de la main du nouvel attaquant de l'OL.

    Satriano jamais bien loin dans la discussion

    Une petite déception qui n'efface pas l'espoir de voir Endrick performer pendant un semestre. Mais là encore, deux écoles s'affrontent : d'un côté ceux qui voient le joueur prêté par le Real Madrid comme un sauveur. De l'autre, ceux qui se montrent plus mesurés malgré l'excitation autour de la signature. Comment donner tort aux deux parties quand on connait la situation de l'OL depuis plusieurs mois ? À la sortie de la boutique du stade et juste avant de se rendre devant le GOLTC maillot "Endrick 9" dans le sac, Mehdi s'imaginait déjà l'Auriverde "marquer entre 10 et 15 buts" toutes compétitions confondues et vite "faire oublier Satriano, qui est quand même très limité". Un "rêve" partagé par "Mat", encarté au Lyon 1950, et qui y "croit dur comme fer à sa réussite. Un attaquant venu du Brésil, ça rappelle forcément des bons souvenirs".

    Un état d'esprit qui matche ?

    Sonny Anderson, Giovane Elber ou encore Fred. Tous ont plus ou moins fait trembler les filets de Gerland et Endrick espère bien marcher sur les traces de ses illustres ainés. Seulement, malgré l'excitation de cette arrivée, il existe non pas de doutes mais de la prudence chez certains supporters. Mégane, venue de l'Ain pour faire signer son maillot à Tolisso, Tessmann ou encore Sulc parmi les joueurs qui se sont arrêtés lundi, estime que "la Ligue 1, ce n'est pas la Liga. Il va falloir qu'il s'habitue à un championnat plus physique". Si le garçon est plutôt solide sur les appuis (1,73m, 66kg), l'attente autour de lui va logiquement lui mettre une certaine pression. Il va devoir s'intégrer à un collectif plutôt bien huilé sur la première partie de saison et montrer patte blanche sur l'état d'esprit.

    C'est d'ailleurs plus sur ce point-là qu'il y a des sceptiques, la faute à son étiquette de grand espoir mais aussi à ce prêt de seulement six mois et à une volonté de se montrer pour convaincre Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. Va-t-il la jouer trop individualiste ? "Il va falloir qu'il comprenne qu'à l'OL, la direction a construit un groupe et que c'est à travers ce groupe qu'il va pouvoir briller." Qu'il y ait de l'espoir ou de la prudence chez les supporters, tous ont hâte de voir Endrick revêtir le maillot de l'OL. Comme pour les images et vidéos de ses premiers pas à l'entraînement, il faudra patienter jusqu'au 11 janvier à Lille pour le voir à la compétition.

    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    CAN 2025 : officiellement éliminé, Mata va faire son retour à l’OL

