Actualités
La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
La joie des joueurs de l’OL après la victoire à Nantes (Photo by Damien Meyer / AFP)

Ligue 1 : encore un bon coup à jouer pour l’OL

  • par David Hernandez

    • Entre la défaite du PSG vendredi et le nul de l’OM samedi, l’OL peut encore faire une très belle opération au classement. Même si la tâche s’annonce difficile face à Nice ce dimanche soir (20h45).

    Treize, c’est plutôt un chiffre qui plait dans le sud de la France. Pourtant, ce dimanche soir (20h45), l’OL aimerait bien pousser son incroyable série à treize victoires de suite. Cette formidable dynamique s’arrêtera bien un jour ou l’autre, mais Paulo Fonseca et ses joueurs aimeraient logiquement que ce soit le plus tard possible. Car en engrangeant les succès, l’OL se rapproche aussi chaque jour un peu plus de ses objectifs.

    La fin de la saison est encore loin, mais ce dimanche marque encore un possible nouveau tournant pour la formation rhodanienne. Ce constat, on semble le répéter chaque week-end et néanmoins c’est bien une réalité. De retour sur le podium de Ligue 1 depuis samedi dernier, l’OL a la possibilité de faire un nouveau joli coup comptable face aux Aiglons.

    S'offrir un droit à l'erreur avant le déplacement à Marseille

    En jouant en clôture de cette 22e journée, les coéquipiers de Corentin Tolisso savent déjà tout ce qui a pu se passer pour leurs concurrents directs. Le PSG a mordu la poussière à Rennes, laissant le fauteuil de leader à Lens, qui ne laisse rien tomber sur son passage. Une victoire lyonnaise et la deuxième place ne serait plus qu’à six points.

    Encore un bel écart à combler mais qui l’aurait cru il y a encore quelques semaines ? Mais plus que devant, c’est en regardant derrière que l’OL a un vrai coup à jouer. Ayant encore trouvé le moyen de gâcher deux buts d’avance, l’OM a concédé le nul contre Strasbourg (2-2). En prenant les trois points contre Nice, l’OL repousserait ainsi le club phocéen à cinq unités et s’offrirait un matelas avant de prendre la direction de la Canebière le 1er mars prochain…

    à lire également
    Stéphane Ruffier, ancien gardien de Saint-Etienne
    Ruffier : "Les derbys OL - ASSE, ça dépasse le foot"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    Ligue 1 : encore un bon coup à jouer pour l’OL 08:00
    Stéphane Ruffier, ancien gardien de Saint-Etienne
    Ruffier : "Les derbys OL - ASSE, ça dépasse le foot" 07:30
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Coupe LFFP : Hegerberg porte OL Lyonnes à Dijon pour filer en finale 14/02/26
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    OL - Nice : première convocation pour Yaremchuk, Tolisso de retour 14/02/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Revviez Dijon - OL Lyonnes 14/02/26
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : Hegerberg en pointe, Damaris au milieu 14/02/26
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 font un très gros coup contre Sochaux 14/02/26
    Corner Nice - OL
    L'OL devra se méfier d'un Nice "plus agressif défensivement" 14/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    OL - Nice : Claude Puel fan de Pavel Sulc 14/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca ne fait pas une fixation sur le record 14/02/26
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : abonnez-vous à notre compte TikTok 14/02/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : Giraldez n’a pas voulu "créer une pression différente" 14/02/26
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    OL - Nice : pas de retour de Bard à Décines 14/02/26
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Grâce à l’OL, Morton espère atteindre l’Angleterre 14/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    Exclusif - Fonseca : "L’OL n’est pas dépendant d’Endrick" 14/02/26
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Ligue 1 : Afonso Moreira (OL) nommé pour une récompense individuelle 14/02/26
    Dante, capitaine de l'OGC Nice
    Avant OL - Nice, Dante rappelle les "erreurs" d’arbitrage passées 14/02/26
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Ares veut que Textor règle le reste de sa dette pour le rachat de l’OL 14/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut