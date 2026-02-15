Ligue 1 : encore un bon coup à jouer pour l’OL

Entre la défaite du PSG vendredi et le nul de l’OM samedi, l’OL peut encore faire une très belle opération au classement. Même si la tâche s’annonce difficile face à Nice ce dimanche soir (20h45).

Treize, c’est plutôt un chiffre qui plait dans le sud de la France. Pourtant, ce dimanche soir (20h45), l’OL aimerait bien pousser son incroyable série à treize victoires de suite. Cette formidable dynamique s’arrêtera bien un jour ou l’autre, mais Paulo Fonseca et ses joueurs aimeraient logiquement que ce soit le plus tard possible. Car en engrangeant les succès, l’OL se rapproche aussi chaque jour un peu plus de ses objectifs.

La fin de la saison est encore loin, mais ce dimanche marque encore un possible nouveau tournant pour la formation rhodanienne. Ce constat, on semble le répéter chaque week-end et néanmoins c’est bien une réalité. De retour sur le podium de Ligue 1 depuis samedi dernier, l’OL a la possibilité de faire un nouveau joli coup comptable face aux Aiglons.

S'offrir un droit à l'erreur avant le déplacement à Marseille

En jouant en clôture de cette 22e journée, les coéquipiers de Corentin Tolisso savent déjà tout ce qui a pu se passer pour leurs concurrents directs. Le PSG a mordu la poussière à Rennes, laissant le fauteuil de leader à Lens, qui ne laisse rien tomber sur son passage. Une victoire lyonnaise et la deuxième place ne serait plus qu’à six points.

Encore un bel écart à combler mais qui l’aurait cru il y a encore quelques semaines ? Mais plus que devant, c’est en regardant derrière que l’OL a un vrai coup à jouer. Ayant encore trouvé le moyen de gâcher deux buts d’avance, l’OM a concédé le nul contre Strasbourg (2-2). En prenant les trois points contre Nice, l’OL repousserait ainsi le club phocéen à cinq unités et s’offrirait un matelas avant de prendre la direction de la Canebière le 1er mars prochain…