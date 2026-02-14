Ce samedi (19h), OL Lyonnes a la possibilité de se qualifier pour sa première finale de la saison. Face à un adversaire modeste sur le papier, Jonatan Giráldez n’a pas souhaité mettre de pression inutile à ses joueuses qui connaissent les enjeux.

Un premier rendez-vous à ne pas manquer. Il a certes déjà eu des matchs importants dans la saison d’OL Lyonnes, mais ce samedi (19h), les joueuses de Jonatan Giráldez ont la possibilité de se rapprocher d’un de leurs objectifs de la saison : la Coupe LFFP. Ce n’est pas la plus prestigieuse des compétitions, mais pour la première édition, la formation lyonnaise aimerait bien inscrire son nom tout en haut. Il faudra pour cela se défaire d’une équipe de Dijon qui "rêve" d’un voyage à Abidjan le 14 mars prochain. Sans surprise, Giraldez s’attend "à une formation qui devrait jouer avec un bloc bas, mais on attendra de voir comment elles s’organisent vraiment." L’entraîneur espagnol salue d’ailleurs "la capacité d’adaptation" de ses joueuses sur les premières minutes d’un match pour contrer la tactique adverse.

"J'ai aimé comment l'équipe a géré ses émotions cette saison"

Ayant gagné 3-0 lors de leur dernier déplacement à Gaston Gérard, les Fenottes sont largement favorites de cette demi-finale de la Coupe LFFP. Néanmoins, les évènements passés ont montré que tout était possible dans un match de coupe. Ayant travaillé les tirs au but en fin de séance, les joueuses d’OL Lyonnes sont conscientes de ce qui les attend en Côte-d’Or. Mais pas question de se créer une pression inutile. "En termes de préparation mentale, nous n’avons rien changé, assure le technicien espagnol. Je n’aime pas donner plus d’importance à un match parce que ça crée une tension très haute. On en a déjà vécu des gros cette saison, Wolfsburg, Manchester, Arsenal, le PSG et j’ai aimé comment l’équipe a su gérer ses émotions."

Avec des victoires au bout du compte à chaque fois, Jonatan Giráldez a de quoi avoir confiance.