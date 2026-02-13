Avant OL - Nice, Kluivert n'a pas encore repris avec le groupe

À deux jours de la réception de Nice, l'OL compte encore ses blessés. Ce vendredi matin, Ruben Kluivert a avant tout effectué une séance individuelle, loin du groupe lyonnais où figuraient Roman Yaremchuk et Corentin Tolisso.

Ce n'était rien de grave au départ. Absent pour le match de Coupe de France contre Laval, Ruben Kluivert avait avant tout été laissé hors du groupe par précaution. Finalement, la gêne semble encombrer un peu plus que prévu le défenseur néerlandais. Déjà absent à Nantes samedi dernier, le Néerlandais ne devrait pas être plus disponible ce dimanche contre Nice. À deux jours du match de la 22e journée de Ligue 1, Ruben Kluivert s'est avant tout contenté d'un travail individuel, quelques minutes avant l'arrivée du groupe rhodanien sur l'un des terrains du GOLTC.

Yaremchuk postule

Difficile d'imaginer dans ces conditions l'ancien de Casa Pia postuler pour une place dans le groupe de 21 joueurs qui sera retenu par Paulo Fonseca. Par rapport au déplacement à la Beaujoire il y a une semaine, l'OL pourra malgré tout compter sur certains retours. Présent à l'entraînement depuis le début de la semaine, Roman Yaremchuk devrait connaitre sa première convocation, d'autant plus avec la suspension d'Endrick. L'attaquant ukrainien ne devrait pas être le seul à retrouver le groupe lyonnais contre Nice. Pas à 100% pour Nantes, Corentin Tolisso a fait l'ensemble des séances et rien ne semble contraindre à un nouveau forfait.