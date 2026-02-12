Actualités
Ismaël Doukouré, joueur de Strasbourg (@AFP)

Ismaël Doukouré (Strasbourg) reviendra face à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Exclu contre Le Havre, le défenseur Ismaël Doukouré (Strasbourg) sera suspendu pour un match. Il reviendra lors de la réception de l'OL.

    Endrick n'était pas le seul joueur de Ligue 1 concerné par la commission de discipline de mercredi. L'attaquant de l'OL a vu les décideurs le punir pour une rencontre, après avoir annulé son carton rouge direct. Privé de la réception de Nice dimanche, il reviendra le 22 février prochain pour la réception de Strasbourg.

    En face, il pourrait se retrouver contre Ismaël Doukouré, défenseur strasbourgeois. Le footballeur de 22 ans, qui a pris le brassard de capitaine en Alsace après le départ de Mamadou Sarr, sera pareillement de retour pour cette confrontation. L'international Espoirs purgera également une affiche de suspension. Car lui aussi a été exclu le week-end dernier.

    L'auteur de la grosse faute sur Fofana

    Il a laissé son équipe à 10 contre Le Havre (2-1) pour une faute en position de dernier défenseur. En plus de sa punition, il devra faire avec du sursis. Ce n'est pas son premier passage devant la commission cette saison. On se souvient en effet qu'il avait écopé de quatre matchs de suspension pour son tacle sur Malick Fofana en octobre 2025.

    Une intervention dangereuse et non maîtrisée qui a provoqué la grosse blessure du Belge. Avant de revenir sur les terrains dans dix jours, Ismaël Doukouré ratera le déplacement du Racing à Marseille samedi.

    Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
    OL - Nice : 500 Niçois acceptés à Décines samedi

