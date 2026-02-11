OL : Yaremchuk a fait ses premiers pas à l'entraînement

Parmi les recrues hivernales, Roman Yaremchuk n'avait pas encore repris avec le groupe de l'OL. L'attaquant ukrainien a fait ses premiers pas à l'entraînement dans ce début de semaine.

Il avait passé sa première semaine lyonnaise avant tout en salle. Touché au mollet à la fin de son aventure avec l'Olympiakos, Roman Yaremchuk s'était contenté d'un travail individuel à l'OL. Il n'avait pas fait le déplacement à Nantes, Paulo Fonseca annonçant que l'Ukrainien ferait ses débuts à l'entraînement collectif en début de semaine. L'entraîneur portugais n'a pas menti puisque Yaremchuk a bien fait ses premiers pas avec le reste du groupe lyonnais depuis mardi.

Tolisso participe bien aux entraînements

Une bonne nouvelle pour la formation lyonnaise alors qu'Endrick va faire défaut pour le prochain match contre Nice et plus si affinité. À 30 ans, Roman Yaremchuk doit apporter sa taille à l'attaque rhodanienne, pas forcément réputée dans l'exercice. Absent pour le déplacement à la Beaujoire car "pas en confiance à 100%" après son pépin physique, Corentin Tolisso a lui aussi bien repris avec le reste du groupe sur ce début de semaine. Le capitaine ainsi que l'attaquant ukrainien devraient ainsi postuler pour la venue des Aiglons, dimanche soir (20h45) à Décines.