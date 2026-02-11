Actualités
Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL

OL : Yaremchuk a fait ses premiers pas à l'entraînement

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Parmi les recrues hivernales, Roman Yaremchuk n'avait pas encore repris avec le groupe de l'OL. L'attaquant ukrainien a fait ses premiers pas à l'entraînement dans ce début de semaine.

    Il avait passé sa première semaine lyonnaise avant tout en salle. Touché au mollet à la fin de son aventure avec l'Olympiakos, Roman Yaremchuk s'était contenté d'un travail individuel à l'OL. Il n'avait pas fait le déplacement à Nantes, Paulo Fonseca annonçant que l'Ukrainien ferait ses débuts à l'entraînement collectif en début de semaine. L'entraîneur portugais n'a pas menti puisque Yaremchuk a bien fait ses premiers pas avec le reste du groupe lyonnais depuis mardi.

    Tolisso participe bien aux entraînements

    Une bonne nouvelle pour la formation lyonnaise alors qu'Endrick va faire défaut pour le prochain match contre Nice et plus si affinité. À 30 ans, Roman Yaremchuk doit apporter sa taille à l'attaque rhodanienne, pas forcément réputée dans l'exercice. Absent pour le déplacement à la Beaujoire car "pas en confiance à 100%" après son pépin physique, Corentin Tolisso a lui aussi bien repris avec le reste du groupe sur ce début de semaine. Le capitaine ainsi que l'attaquant ukrainien devraient ainsi postuler pour la venue des Aiglons, dimanche soir (20h45) à Décines.

    3 commentaires
    1. Avatar
      regard01 - mer 11 Fév 26 à 18 h 11

      Ce n’est qu’un détail, mais je n’aime pas quand un joueur présente seul son maillot. MLJ ou Paulo devaient être présents.

      Signaler
    2. Avatar
      RojOL - mer 11 Fév 26 à 18 h 17

      Je change de sujet mais il semblerait que la commission de discipline n’ai donné qu’un seul match de suspension à Endrick. Il devrait être opérationnel pour Strasbourg et Marseille

      Signaler
      1. j.f.ol
        j.f.ol - mer 11 Fév 26 à 18 h 21

        Excellente nouvelle
        Encore heureux vu la petite faute
        Il met un petit taquet par derrière mais c'est pas un attentat non plus, il n'a pas blessé le joueur pour les 6 prochains mois comme l'autre salopard de Strasbourg

        Signaler

    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
