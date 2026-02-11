Actualités
Sofiane Diop (Nice) devant Maitland-Niles (OL)
Sofiane Diop (Nice) devant Maitland-Niles (OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Avant d’affronter l’OL, Nice a retrouvé quelques couleurs avec Puel

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Sur une spirale négative sous Franck Haise, l’OGC Nice n’a pas tout réglé avec Claude Puel. Toutefois, les Aiglons ont retrouvé une certaine ressource mentale avec l’ancien coach de l’OL.

    Six points sur quinze possibles. On ne peut pas vraiment dire que l’effet Claude Puel a un réel impact comptable sur Nice en Ligue 1. Pourtant, après le calvaire des neuf défaites consécutives sous Franck Haise, il existe bien un petit renouveau chez les Aiglons depuis le début de l’année 2026. De retour au chevet d’un club qu’il avait quitté en 2016, Puel a cassé cette spirale négative dans laquelle s’enfonçait Nice depuis plusieurs mois. En arrachant une première victoire en Ligue Europa contre Go Ahead Eagles et en étant toujours qualifié en Coupe de France, l’ancien entraîneur de l’OL a redonné un peu de baume au cœur aux supporters sudistes.

    Deux retournements de situation en quelques jours

    S’il a pu y avoir un peu de frustration dans le nul concédé dans le derby contre Monaco le week-end dernier (0-0), le visage montré est bien meilleur. Avec notamment des nouvelles ressources mentales. Menés 2-0 à la maison après 23 minutes de jeu contre Brest, les coéquipiers de Dante ont réussi à revenir en deuxième mi-temps pour arracher le nul (2-2). Rebelote quelques jours plus tard, en Coupe de France cette fois-ci. Dos au mur après le break de Montpellier à la 69e minute, Nice a trouvé la force d’arracher sa qualification au bout du temps additionnel (90+8e). Des signaux positifs, même s’ils ont avant tout eu lieu à l’Allianz Riviera. Mais, Nice s’avancera moins comme une bête blessée, ce dimanche à Décines. 

    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    En huit journées, l’OL a repris dix points pour s’installer sur le podium
    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - mer 11 Fév 26 à 16 h 17

      J'espère que nous allons vite leur faire perdre leur "couleur", le match aller est resté dans la gorge de pas mal de joueurs je pense.
      N'oubliez pas de faire des gros plans sur la tête de Puel le crispé.

      Signaler

    Laisser un commentaire

