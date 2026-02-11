Actualités
Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin, et Vincent Ponsot, DG du club
Michele Kang, propriétaire de l’OL féminin, et Vincent Ponsot, DG du club. (crédit : David Hernandez)

Lyon-La Duchère fait un nouvel appel du pied à Kang et OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Suite à la sortie médiatique de Jean-Michel Aulas, Jean-Christophe Vincent, le président du club de Lyon-La Duchère, a relancé la question d’un déménagement d’OL Lyonnes sur la colline du 9e arrondissement.

    Sa sortie lui a valu un blâme, mais cela a permis de relancer le sujet. En pleine campagne municipale, Jean-Michel Aulas avait profité de sa venue dans le quartier de La Duchère pour promettre la création d’un "OL Vallée bis" dans le 9e arrondissement. Au programme, la construction d’un tramway, un pôle d’activité et d’emploi, mais aussi la construction d’un stade de 10 à 15 000 places. De quoi aider le club de Lyon-La Duchère dans ses objectifs de professionnalisation. Un stade qui pourrait servir d'autres intérêts que ceux du club du 9e arrondissement. Ces derniers mois, OL Lyonnes, à la recherche d’un terrain de jeu intermédiaire entre le GOLTC et le Parc OL, a vu son nom associé au stade Balmont.

    "La Duchère a besoin d'un nouveau souffle"

    Finalement, les Lyonnaises évolueront sur les cinq prochaines saisons dans le Grand Stade et la question d’un déménagement a pour le moment perdu en intensité au sein du club lyonnais. Toutefois, Vincent Ponsot et Michele Kang pourront voir que l’accueil d’OL Lyonnes à La Duchère est fortement souhaité sur la troisième colline lyonnaise. Invité de "6 minutes chrono" de nos confrères de Lyon Capitale, Jean-Christophe Vincent a fait un nouvel appel du pied au club octuple champion d’Europe. "Depuis que Michele Kang est présidente d'OL Lyonnes aujourd’hui, c’est-à-dire depuis 2024, on lève la main en disant : vous cherchez un stade, Madame Kang, il faut venir le faire à La Duchère, parce qu’on considère que La Duchère a besoin d’un nouveau souffle, a besoin d’une infrastructure qui attire du monde, car personne ne vient à La Duchère par plaisir."

    Avec les municipales qui se tiennent dans un mois, cela pourrait décanter bien des dossiers. Même si la construction d’un stade ne se fera pas en un claquement de doigts.

    à lire également
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Mercato : "Plus Endrick joue, moins l’OL paye"
    5 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mer 11 Fév 26 à 10 h 23

      Ca serait une excellente idée. Amener le foot féminin à la Duch', ça serait une démarche très intéressante pour booster le sport au féminin et pour l'emploi dans ce quartier.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - mer 11 Fév 26 à 10 h 36

        Permet moi d'en douter, je peux me tromper bien évidemment, mais je connais tres tres bien l'endroit, meme quand la Duchere jouait les premiers rôles en National il n'y avait personne au stade..
        Je ne pense pas que les gens viendront plus voir les filles à la duch et les fidèles devront faire le grand écart entre Decine et la Duchere pour voir les filles et les garçons..
        Non vraiment une enorme mauvaise idée.

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - mer 11 Fév 26 à 10 h 46

          Ca me rappelle une pub de Renault 😉

        2. Avatar
          leroilyon - mer 11 Fév 26 à 10 h 52

          Ah oui?
          J'ai pas la réf la..

        3. OLVictory
          OLVictory - mer 11 Fév 26 à 10 h 56

          "ça ne marchera JA-MAIS ! " 😉

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Mercato : "Plus Endrick joue, moins l’OL paye" 11:00
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin, et Vincent Ponsot, DG du club
    Lyon-La Duchère fait un nouvel appel du pied à Kang et OL Lyonnes 10:15
    Endrick lors de sa présentation comme nouveau joueur de l'OL
    OL - Ligue 1 : Endrick connaitra sa sanction ce mercredi soir 09:30
    Roberto De Zerbi, coach de l'OM
    À trois semaines du choc contre l’OL, l’OM se sépare de De Zerbi 08:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Louis-Jean ouvre la porte à une prolongation de Tolisso 08:00
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL : sur le cas Endrick, le corps arbitral "a un rôle à jouer" 07:30
    Abner lors d'OL - FC Bâle
    OL : Abner approche du cap des 50 matchs 10/02/26
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast  10/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : avec 6 expulsions, l'OL rejoint Auxerre 10/02/26
    France U16 : trois joueuses de l'OL Lyonnes retenues en stage 10/02/26
    Pavel Sulc lors d'OL - Lille
    Défensivement, l'OL a retrouvé de hauts standards 10/02/26
    OL Lyonnes : les supporters pourront assister à la séance du 18 février 10/02/26
    Coupe LFFP : Maika Vanderstichel aux commandes de Dijon - OL Lyonnes 10/02/26
    OL : Gomes Rodriguez (Annecy) et Molebe (Montpellier) ont débuté en Ligue 2 10/02/26
    Clinton Mata lors d'OL - Le Havre
    OL : Clinton Mata, très sollicité et pas épargné physiquement 10/02/26
    Paulo Fonseca
    OL : Paulo Fonseca satisfait d'avoir plus de temps pour travailler 10/02/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Mercato : l'agent d'Endrick scelle son avenir 10/02/26
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL : même avec Endrick, Šulc reste indispensable 10/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut