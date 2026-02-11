Suite à la sortie médiatique de Jean-Michel Aulas, Jean-Christophe Vincent, le président du club de Lyon-La Duchère, a relancé la question d’un déménagement d’OL Lyonnes sur la colline du 9e arrondissement.

Sa sortie lui a valu un blâme, mais cela a permis de relancer le sujet. En pleine campagne municipale, Jean-Michel Aulas avait profité de sa venue dans le quartier de La Duchère pour promettre la création d’un "OL Vallée bis" dans le 9e arrondissement. Au programme, la construction d’un tramway, un pôle d’activité et d’emploi, mais aussi la construction d’un stade de 10 à 15 000 places. De quoi aider le club de Lyon-La Duchère dans ses objectifs de professionnalisation. Un stade qui pourrait servir d'autres intérêts que ceux du club du 9e arrondissement. Ces derniers mois, OL Lyonnes, à la recherche d’un terrain de jeu intermédiaire entre le GOLTC et le Parc OL, a vu son nom associé au stade Balmont.

"La Duchère a besoin d'un nouveau souffle"

Finalement, les Lyonnaises évolueront sur les cinq prochaines saisons dans le Grand Stade et la question d’un déménagement a pour le moment perdu en intensité au sein du club lyonnais. Toutefois, Vincent Ponsot et Michele Kang pourront voir que l’accueil d’OL Lyonnes à La Duchère est fortement souhaité sur la troisième colline lyonnaise. Invité de "6 minutes chrono" de nos confrères de Lyon Capitale, Jean-Christophe Vincent a fait un nouvel appel du pied au club octuple champion d’Europe. "Depuis que Michele Kang est présidente d'OL Lyonnes aujourd’hui, c’est-à-dire depuis 2024, on lève la main en disant : vous cherchez un stade, Madame Kang, il faut venir le faire à La Duchère, parce qu’on considère que La Duchère a besoin d’un nouveau souffle, a besoin d’une infrastructure qui attire du monde, car personne ne vient à La Duchère par plaisir."

Avec les municipales qui se tiennent dans un mois, cela pourrait décanter bien des dossiers. Même si la construction d’un stade ne se fera pas en un claquement de doigts.