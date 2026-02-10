OL : Paulo Fonseca satisfait d'avoir plus de temps pour travailler

Disputant un match tous les trois jours depuis trois semaines, l'OL va pouvoir souffler. Et Paulo Fonseca travailler plus en profondeur avec son groupe. Ce qu'il entend faire avant de replonger dans un calendrier intense.

Pour la première fois depuis presque un mois, l'effectif de l'OL a pu profiter de deux jours complets pour couper. Rentré tard de Nantes entre samedi et dimanche, Moussa Niakhaté, ses coéquipiers et le staff se retrouvent ce mardi pour la reprise de l'entraînement. En ligne de mire, la réception de Nice dimanche (20h45). Une rencontre que Paulo Fonseca a le temps de préparer.

Comme ses troupes, le Portugais sort d'une période éreintante. Il apprécie donc d'avoir cinq jours devant lui avant le prochain rendez-vous. "L'équipe est fatiguée en ce moment, mais nous avons maintenant trois semaines de suite sans match au milieu. Ce sera très important pour la récupération des joueurs. Et pour bosser, parce qu'il est impossible de travailler depuis la reprise, expliquait-il ce week-end, en évoquant les confrontations très rapprochées. J'ai une liste de beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler, défensivement et offensivement, plein de détails."

En profiter pour retrouver les blessés

Surtout, les corps pourront être davantage ménagés, avec en plus des retours de blessure. Corentin Tolisso est espéré pour le duel face aux Niçois. Roman Yaremchuk va effectuer sa première séance collective ce 10 février. Ruben Kluivert aussi pourrait revenir d'ici peu. En revanche, il faudra attendre encore pour Nicolas Tagliafico et Malick Fofana. Enfin, les cas Orel Mangala et Ernest Nuamah restent en suspens.

Une infirmerie vide serait une très bonne chose avant les grandes échéances de mars. Un mois crucial avec le choc à Marseille (01/03), la Coupe de France (05/03) et la Ligue Europa (12/03 et 19/03). Un calendrier qui s'annonce particulièrement dense.