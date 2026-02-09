OL : 12 victoires de suite… "Quelque chose d’incroyable"

En s’imposant à dix contre onze à Nantes samedi, l’OL a trouvé les ressources pour poursuivre sa série de victoires. Douze succès dont n’ont pas vraiment conscience les joueurs.

Jusqu'où ira cette équipe ? C'est la question que tout le monde se pose et pas seulement dans la capitale des Gaules. Toute la France du football se demande si l'OL va réussir l'exploit de revenir tout en haut de la Ligue 1 grâce à son incroyable série. Même Luis Enrique n'a pas hésité à placer le club lyonnais dans la discussion pour le titre après le succès du PSG sur l'OM. De retour sur le podium, l'OL est encore loin de Lens et du club parisien, mais l'enchaînement des succès pousse forcément à se montrer ambitieux. "On ne se met aucune pression mais on reste ambitieux", avouait Clinton Mata après la victoire à Nantes.

Mata : "On est un peu insouciants"

Malgré les vents contraires en Loire-Atlantique, les Lyonnais ont fait front pour signer une douzième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Encore en lice dans les trois compétitions au même titre que Strasbourg, l'OL arrive à surmonter les problèmes physiques et à continuer à se montrer performant.

Ayant connu le désespoir de la saison 2023-2024, Mata savoure "ce genre de moments", au point de ne pas vraiment s'en rendre compte. "Parfois, c'est Moussa (Niakhaté) qui nous fait prendre conscience que c'est quelque chose d'incroyable. C'est justement cette insouciance qui fait qu'on continue à jouer notre propre jeu. Je pense qu'une fois que tu es conscient des enjeux et de ce que tu es en train de faire, tu peux te mettre inconsciemment une petite pression. Je ne veux pas dire qu'on est insouciants, mais un peu. Là, tu vois une famille sur le terrain."

Et pas seulement sur la pelouse, mais aussi en dehors avec un public au rendez-vous.