La joie des joueurs de l'OL à Metz
La joie des joueurs de l’OL à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

OL : 12 victoires de suite… "Quelque chose d’incroyable"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • En s’imposant à dix contre onze à Nantes samedi, l’OL a trouvé les ressources pour poursuivre sa série de victoires. Douze succès dont n’ont pas vraiment conscience les joueurs.

    Jusqu'où ira cette équipe ? C'est la question que tout le monde se pose et pas seulement dans la capitale des Gaules. Toute la France du football se demande si l'OL va réussir l'exploit de revenir tout en haut de la Ligue 1 grâce à son incroyable série. Même Luis Enrique n'a pas hésité à placer le club lyonnais dans la discussion pour le titre après le succès du PSG sur l'OM. De retour sur le podium, l'OL est encore loin de Lens et du club parisien, mais l'enchaînement des succès pousse forcément à se montrer ambitieux. "On ne se met aucune pression mais on reste ambitieux", avouait Clinton Mata après la victoire à Nantes.

    Mata : "On est un peu insouciants"

    Malgré les vents contraires en Loire-Atlantique, les Lyonnais ont fait front pour signer une douzième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Encore en lice dans les trois compétitions au même titre que Strasbourg, l'OL arrive à surmonter les problèmes physiques et à continuer à se montrer performant.

    Ayant connu le désespoir de la saison 2023-2024, Mata savoure "ce genre de moments", au point de ne pas vraiment s'en rendre compte. "Parfois, c'est Moussa (Niakhaté) qui nous fait prendre conscience que c'est quelque chose d'incroyable. C'est justement cette insouciance qui fait qu'on continue à jouer notre propre jeu. Je pense qu'une fois que tu es conscient des enjeux et de ce que tu es en train de faire, tu peux te mettre inconsciemment une petite pression. Je ne veux pas dire qu'on est insouciants, mais un peu. Là, tu vois une famille sur le terrain."

    Et pas seulement sur la pelouse, mais aussi en dehors avec un public au rendez-vous.

    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : Tiago Gonçalves et Matthias Da Silva avec les U19 portugais
    4 commentaires
    1. Groot
      Groot - lun 9 Fév 26 à 13 h 32

      Si on arrive à 14, il faudra absolument faire 15...
      En souhaitant que ça lance une réunion de crise, comme à l'accoutumée..

    2. Captain Nemo
      Captain Nemo - lun 9 Fév 26 à 13 h 39

      Si la 13e victoire d'affilée peut etre abordable (Nice), la 14e (a Strasbourg) et la 15e (a Marseille) seront difficiles a obtenir.

      Si on arrive a transformer la serie en 15 match sans defaite, je pense que tout le monde signe.

    3. Avatar
      lekinslayer - lun 9 Fév 26 à 13 h 41

      Dans les 5 championnats majeurs, seuls 3 équipes n'ont pas encore perdus en 2026 :
      Le Milan AC
      La Sociedad
      Et nous

    4. Juni38
      Juni38 - lun 9 Fév 26 à 13 h 52

      Si on arrive à faire 13 en battant les niçois de puel , ce sera déjà très bien .
      Pas de charrue avant les boeufs , pour la suite on verra .

