OL Lyonnes s'offre encore le derby (4-0)

Pour la troisième fois cette saison, l’OL Lyonnes est ressorti vainqueur du derby. Deux buts juste avant et après la mi-temps ont mis les Lyonnaises dans les bonnes conditions pour s'imposer 4-0.
Jamais deux sans trois. Après deux derbys remportés dans le Forez, OL Lyonnes a signé un troisième succès contre l’AS Saint-Étienne, à la maison cette fois-ci (4-0). Pour la première fois de l’histoire entre les deux formations, le Parc OL était le théâtre de cette opposition et 7 527 spectateurs avaient pris place dans les gradins. Dans une ambiance bon enfant comme toujours, les fans lyonnais ont longtemps rongé leur frein, malgré la nette domination rhodanienne. Avec plus de 80% de possession à la pause, OL Lyonnes a fait le siège dans le camp stéphanois. Mais le bloc compact adverse a longtemps bien tenu, grâce notamment à la gardienne Alice Pinguet.
Katoto pas vernie en première mi-temps
Cette dernière a empêché Marie-Antoinette Katoto d’ouvrir le score dès la 6e minute avant de récidiver cinq minutes plus tard. Alignée à la pointe de l’attaque, l’attaquante française a été celle qui a eu les occasions les plus franches pour débloquer la situation. Malheureusement, quand ce ne fut pas la gardienne stéphanoise, ce fut le poteau qui en a décidé autrement à la demi-heure de jeu, après une première frappe de Chawinga bien repoussée par Pinguet. Dans un match maîtrisé mais où il a manqué du rythme et de la précision technique, OL Lyonnes a finalement ouvert le score juste avant la pause. Capitaine pour la première fois, Inès Benyahia a parfaitement bien enroulé son coup-franc au-dessus du mur.
Premier but pour Svava
La domination lyonnaise a été récompensée et le but du break n’a pas tardé à arriver. S’il y a bien eu quinze minutes de repos à la mi-temps, il n’a fallu qu’une trentaine de secondes à Sofie Svava pour inscrire son premier but avec OL Lyonnes suite à un bon travail de Diani à droite. Le break fait dès le retour des vestiaires, Jonatan Giraldez a rapidement effectué des changements à l’heure de jeu avec les rentrées de Bacha, Damaris et Heaps, suivies par Becho et Dumornay cinq minutes plus tard.
Entre temps, Chawinga a pensé marquer le 3-0, mais une position d’hors-jeu l'en a empêché. C'est finalement Katoto qui a été récompensée de toutes ses occasions en première après un gros travail de Dumornay (71e). Les vingt dernières minutes n'ont rien donné de vraiment tranchant, hormis ce penalty de Diani pour alourdir le score (4-0, 90+2e). L'OL Lyonnes prend désormais 14 points d'avance sur Nantes.
Quand allons nous retrouver la Selma qui nous a fait vibrer dans tant de matchs de Ldc ?
Nous avions fait un nul contre le PFC 2/2 , puis gagner contre le QSG par 1 a 0 , j'avais expliqué lors de ce match que le Qsg changeait de système et durcissait son jeu , hier elles ont tapé le PFC 3 a 0 , alors vu ce résultat et une confiance apparemment retrouvée elles se donnent le droit d'avoir des ambitions lors d'une prochaine finale contre nous .
info: Sonia rempile à Chesea jusqu'en 2030 ..........
On a joué le PSG la semaine dernière et elles n'ont rien proposé. Nous, pas beaucoup plus, mais on aurait pu gagner 3-0 (Chawinga, Ada...). Avec un pénalty oublié, un rouge oublié. Même si le PSG a un petit regain de forme, elles restent quand même portées par les largesses arbitrales en leur faveur, et par la naiveté de leurs adversaires qui pensent pouvoir les prendre (et laissent donc des boulevards derrière). Hier encore, elles obtiennent un pénalty qui n'en est pas un.
C'est plus simple de gagner lorsque l'on a un pénalty par match.
Sauf que contre le QSG on a pas trouvé d'ouverture pour conclure comme le match aller et qu'elles nous ont beaucoup bougé , ça c'est un plan pour nous faire perdre notre football que de durcir le jeu.......
Alors là aussi il y aurait un complot arbitral contre l'OL féminin , comme chez les garçons ? on tombe dans la paranoïa....
Et aujourd'hui le péno sur la verte sur le haut du bras/épaule qui n'allait pas au devant du ballon , valait un pénalty ? le corps arbitral nous donne aussi des largesses.
Pas vu le match. 4-0 c'est le minimum syndicale pour l'ol
Une bonne première période avec beaucoup de déchet dans la finition, et une bonne gardienne. Une deuxième période un peu plus mixte, ou paradoxalement on marque davantage. Katoto marque sur un petit coup de chance (et un gros coup de boost de Melchie), et le pénalty est vraiment très généreux.
Je pense que si l'on sait ce qu'il en est devant (Chawinga, Ada/MAK, Diani), il y a un vrai casse-tête au milieu. Sur les deux derniers matchs, même si les 9 ont connu un peu de déchet (Ada contre l'OM qui doit en mettre au moins 2, MAK aujourd'hui qui aurait du en mettre 3), les joueuses alignées les ont beaucoup alimenté, et les 2 ont participé au jeu, et ont apporté des possibilités différentes (profondeur, appui). Problème, nos meilleures périodes correspondent à des milieux Yohannes/Benyahia/Heaps et Yohannes/Benyahia/Shrader. Même si l'entrée de Melchie aujourd'hui est convaincante et qu'il n'y a aucune chance à ce qu'elle sorte du 11, mais Damaris pourrait être en danger. Benyahia a vraiment apporté quelque chose sur ces derniers matchs.
Meilleure attaque avec 55 buts marqués et meilleure défense avec 5 buts encaissés.
Nantes second, seulement 28 buts marqués mais 26 encaissés ! avec cette équipe, il y a du spectacle, les nantaises ne ferment pas le jeu, c'est spectaculaire, pour elles, encaisser des buts ne les peinent pas, du moment qu'elles en marquent un de plus que l'adversaire, ce qui a toujours été le but de ce jeu de ballon !