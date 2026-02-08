OL Lyonnes s'offre encore le derby (4-0)

Pour la troisième fois cette saison, l’OL Lyonnes est ressorti vainqueur du derby. Deux buts juste avant et après la mi-temps ont mis les Lyonnaises dans les bonnes conditions pour s'imposer 4-0.

Jamais deux sans trois. Après deux derbys remportés dans le Forez, OL Lyonnes a signé un troisième succès contre l’AS Saint-Étienne, à la maison cette fois-ci (4-0). Pour la première fois de l’histoire entre les deux formations, le Parc OL était le théâtre de cette opposition et 7 527 spectateurs avaient pris place dans les gradins. Dans une ambiance bon enfant comme toujours, les fans lyonnais ont longtemps rongé leur frein, malgré la nette domination rhodanienne. Avec plus de 80% de possession à la pause, OL Lyonnes a fait le siège dans le camp stéphanois. Mais le bloc compact adverse a longtemps bien tenu, grâce notamment à la gardienne Alice Pinguet.

Katoto pas vernie en première mi-temps

Cette dernière a empêché Marie-Antoinette Katoto d’ouvrir le score dès la 6e minute avant de récidiver cinq minutes plus tard. Alignée à la pointe de l’attaque, l’attaquante française a été celle qui a eu les occasions les plus franches pour débloquer la situation. Malheureusement, quand ce ne fut pas la gardienne stéphanoise, ce fut le poteau qui en a décidé autrement à la demi-heure de jeu, après une première frappe de Chawinga bien repoussée par Pinguet. Dans un match maîtrisé mais où il a manqué du rythme et de la précision technique, OL Lyonnes a finalement ouvert le score juste avant la pause. Capitaine pour la première fois, Inès Benyahia a parfaitement bien enroulé son coup-franc au-dessus du mur.

Premier but pour Svava

La domination lyonnaise a été récompensée et le but du break n’a pas tardé à arriver. S’il y a bien eu quinze minutes de repos à la mi-temps, il n’a fallu qu’une trentaine de secondes à Sofie Svava pour inscrire son premier but avec OL Lyonnes suite à un bon travail de Diani à droite. Le break fait dès le retour des vestiaires, Jonatan Giraldez a rapidement effectué des changements à l’heure de jeu avec les rentrées de Bacha, Damaris et Heaps, suivies par Becho et Dumornay cinq minutes plus tard.

Entre temps, Chawinga a pensé marquer le 3-0, mais une position d’hors-jeu l'en a empêché. C'est finalement Katoto qui a été récompensée de toutes ses occasions en première après un gros travail de Dumornay (71e). Les vingt dernières minutes n'ont rien donné de vraiment tranchant, hormis ce penalty de Diani pour alourdir le score (4-0, 90+2e). L'OL Lyonnes prend désormais 14 points d'avance sur Nantes.