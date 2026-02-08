Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U19 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : week-end sans pour les U19 et U17

  • par David Hernandez

    • Avec la possibilité de reprendre leur marche en avant, les U19 de l’OL ont encore perdu en championnat. Les U17 ont concédé le nul à Annecy et n’ont plus qu’un point d’avance en tête de leur poule.

    Le championnat ne leur réussit décidément pas ces dernières semaines. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella, les U19 de l’OL ont toutes les peines du monde à gagner dans leur poule. En déplacement à Troyes ce dimanche, les joueurs de Florent Balmont avaient l’occasion de relever la tête après trois défaites sur les quatre dernières journées. Malheureusement, les jeunes Lyonnais ont encore mordu la poussière dans l’Aube.

    Menés au score dès la troisième minute de jeu, ils ont perdu 4-2. Une défaite qui a une vraie incidence sur le classement puisqu’après 18 journées, l’OL ne fait plus partie des deux premiers de la poule B. Le FC Metz a profité du revers lyonnais pour prendre trois points d’avance et devenir le nouveau dauphin de Clermont. Les deux formations doivent encore s’affronter d’ici à la fin de la saison, mais le club rhodanien n’a désormais plus son destin entre les mains.

    Cinq équipes en six points chez les U17

    Les U17 de Samy Saci l’ont toujours de leurs côtés. Toutefois, ils auraient certainement préféré que leur déplacement en Haute-Savoie se passe différemment. En voyage du côté d’Annecy, le leader de la poule C a dû jouer à dix pendant toute une mi-temps. La faute à l’expulsion de Jérémie Mputu Moli juste avant la pause.

    Le club haut-savoyard a rapidement profité de cette supériorité numérique pour prendre l’avantage à la 48e minute. N’ayant pas abdiqué, les coéquipiers d’Ousmane Fofana, le cousin de Malick qui disputait son premier match en U17, ont réussi à revenir à un quart d’heure de la fin grâce à l’inévitable Edwin Titalom. Un petit point qui permet de conserver la tête devant Sochaux. Mais avec cinq équipes qui se tiennent en six points, le moindre faux pas risque de coûter cher.

    à lire également
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après OL Lyonnes - ASSE (4-0) : "Une attitude à la hauteur"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après OL Lyonnes - ASSE (4-0) : "Une attitude à la hauteur" 18:30
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end sans pour les U19 et U17 17:43
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes s'offre encore le derby (4-0) 16:55
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes - ASSE : une attaque Diani - Katoto - Chawinga pour le derby 13:58
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    OL : Merah a mis fin au bizutage de Tolisso 13:15
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Ligue 1 : Endrick et Sulc nommés pour le titre de joueur du mois 12:30
    Abner lors de Nantes - OL
    Abner après Nantes - OL (0-1) : "La victoire est encore plus belle dans la difficulté" 11:45
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - ASSE : Giraldez a vite compris que "le vert n’est pas acceptable" 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ahmed Kantari, entraîneur de Nantes
    Kantari après Nantes - OL (0-1) : "Pas de plan anti-Endrick" 10:15
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    Mata (OL) : "Avec cette mentalité, on peut faire quelque chose" 09:30
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : l’OL met la pression sur l’OM et se place pour la Ligue des champions 08:45
    Endrick attaquant de l'OL
    Nantes - OL (0-1) : Endrick, un coup de sang pas vraiment discret 08:00
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    OL Lyonnes - ASSE : plusieurs retours, mais pas de Wendie Renard 07:30
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Nantes - OL (0-1) : Paulo Fonseca mécontent du traitement réservé à Endrick 00:10
    Nantes - OL (0-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 07/02/26
    Endrick expulsé à Nantes, l'OL arrache la victoire et monte provisoirement sur le podium (0-1) 07/02/26
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Nantes - OL : Noah Nartey préféré à Khalis Merah 07/02/26
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : fin de série pour la réserve sur la Côte d'Azur 07/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut