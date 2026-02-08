OL Académie : week-end sans pour les U19 et U17

Avec la possibilité de reprendre leur marche en avant, les U19 de l’OL ont encore perdu en championnat. Les U17 ont concédé le nul à Annecy et n’ont plus qu’un point d’avance en tête de leur poule.

Le championnat ne leur réussit décidément pas ces dernières semaines. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella, les U19 de l’OL ont toutes les peines du monde à gagner dans leur poule. En déplacement à Troyes ce dimanche, les joueurs de Florent Balmont avaient l’occasion de relever la tête après trois défaites sur les quatre dernières journées. Malheureusement, les jeunes Lyonnais ont encore mordu la poussière dans l’Aube.

Menés au score dès la troisième minute de jeu, ils ont perdu 4-2. Une défaite qui a une vraie incidence sur le classement puisqu’après 18 journées, l’OL ne fait plus partie des deux premiers de la poule B. Le FC Metz a profité du revers lyonnais pour prendre trois points d’avance et devenir le nouveau dauphin de Clermont. Les deux formations doivent encore s’affronter d’ici à la fin de la saison, mais le club rhodanien n’a désormais plus son destin entre les mains.

Cinq équipes en six points chez les U17

Les U17 de Samy Saci l’ont toujours de leurs côtés. Toutefois, ils auraient certainement préféré que leur déplacement en Haute-Savoie se passe différemment. En voyage du côté d’Annecy, le leader de la poule C a dû jouer à dix pendant toute une mi-temps. La faute à l’expulsion de Jérémie Mputu Moli juste avant la pause.

Le club haut-savoyard a rapidement profité de cette supériorité numérique pour prendre l’avantage à la 48e minute. N’ayant pas abdiqué, les coéquipiers d’Ousmane Fofana, le cousin de Malick qui disputait son premier match en U17, ont réussi à revenir à un quart d’heure de la fin grâce à l’inévitable Edwin Titalom. Un petit point qui permet de conserver la tête devant Sochaux. Mais avec cinq équipes qui se tiennent en six points, le moindre faux pas risque de coûter cher.