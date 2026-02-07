Nantes - OL (0-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

À la bagarre après le rouge pour Endrick, l'OL s'est imposé à Nantes ce samedi grâce à Pavel Sulc (0-1). Retrouvez le baromètre de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

De notre envoyé spécial à Nantes

On a aimé : l'abnégation lyonnaise à 10

Souvent cette saison, l'OL s'est effondré lorsqu'il a pris un carton rouge. Pas cette fois-ci. La dernière demi-heure passée en infériorité numérique a prouvé que cette équipe pouvait surmonter les coups du sort. Clinton Mata en chef de file, avec ses retours précieux. Mais aussi Moussa Niakhaté, patron défensif, sans oublier la débauche d'énergie de Pavel Sulc, le seul buteur de la partie. Au milieu, Noah Nartey est sorti du lot par ses qualités techniques.

Il y aurait beaucoup à redire sur la performance rhodanienne, surtout au début de la seconde période. Mais ils ont engrangé trois points précieux et n'arrêtent pas de gagner (12 victoires de suite). Désormais sur le podium, en attendant Marseille, ils auront le temps de repenser à ce qu'ils doivent améliorer au cours de la semaine à venir, qui servira à régénérer les organismes.

On a moins aimé : Endrick, un rouge qui fâche

Très vite averti, et semblant un peu nerveux, Endrick n’a pas terminé le match à Nantes. On a du mal à bien comprendre pourquoi, si ce n’est qu’il a involontairement tapé dans la cheville de Dehmaine Tabibou, après que celui-ci ait réalisé une obstruction. La décision de monsieur Vernice d’un deuxième jaune semblait déjà difficile à encaisser au premier abord, mais le rouge a ajouté de la confusion.

Dans tous les cas, l’attaquant n’a pas réalisé un bon match, perdant énormément de ballons. Surtout, il n’a pas réussi grand-chose, manquant en plus un face à face avec Anthony Lopes. Une soirée à oublier, sachant qu’il manquera vraisemblablement au moins les deux prochaines rencontres.