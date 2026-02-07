Nantes - OL (0-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

À la bagarre après le rouge pour Endrick, l'OL s'est imposé à Nantes ce samedi grâce à Pavel Sulc (0-1). Retrouvez le baromètre de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.
De notre envoyé spécial à Nantes
On a aimé : l'abnégation lyonnaise à 10
Souvent cette saison, l'OL s'est effondré lorsqu'il a pris un carton rouge. Pas cette fois-ci. La dernière demi-heure passée en infériorité numérique a prouvé que cette équipe pouvait surmonter les coups du sort. Clinton Mata en chef de file, avec ses retours précieux. Mais aussi Moussa Niakhaté, patron défensif, sans oublier la débauche d'énergie de Pavel Sulc, le seul buteur de la partie. Au milieu, Noah Nartey est sorti du lot par ses qualités techniques.
Il y aurait beaucoup à redire sur la performance rhodanienne, surtout au début de la seconde période. Mais ils ont engrangé trois points précieux et n'arrêtent pas de gagner (12 victoires de suite). Désormais sur le podium, en attendant Marseille, ils auront le temps de repenser à ce qu'ils doivent améliorer au cours de la semaine à venir, qui servira à régénérer les organismes.
On a moins aimé : Endrick, un rouge qui fâche
Très vite averti, et semblant un peu nerveux, Endrick n’a pas terminé le match à Nantes. On a du mal à bien comprendre pourquoi, si ce n’est qu’il a involontairement tapé dans la cheville de Dehmaine Tabibou, après que celui-ci ait réalisé une obstruction. La décision de monsieur Vernice d’un deuxième jaune semblait déjà difficile à encaisser au premier abord, mais le rouge a ajouté de la confusion.
Dans tous les cas, l’attaquant n’a pas réalisé un bon match, perdant énormément de ballons. Surtout, il n’a pas réussi grand-chose, manquant en plus un face à face avec Anthony Lopes. Une soirée à oublier, sachant qu’il manquera vraisemblablement au moins les deux prochaines rencontres.
Le seul flop de la soirée c'est l'arbitrage, son parti pris et sa prolongation...
Abline fait la même chose que Endrick a la 85eme (sur Moreira) et lui il a rien eu. Ça n'a juste aucun sens
T
Le flop , sans conteste l'arbitrage calamiteux de vernice. ( sans majuscule !😡).
Il a passé son temps à se tromper dans les deux sens.
Notre Ligue 1 mérite mieux.
Le top, effectivement l'abnégation de nos gones, et une victoire dans l'adversité, c'est un immense pas pour des jours encore meilleurs .
Endrick commence à faire connaissance avec le feeling des arbitres français !
A la fois le coup sur la cheville du nantais à l'extérieur pratiquement de la pelouse est stupide : je mets ça sur le coup de la jeunesse mais attention Ancelotti voit tout en costume 3 pièces !
Et puis on a ....Pavel ! ....Pavel! Pavel!
Ne soyons pas de mauvaise foi, il fauche volontairement le nantais qui lui fait une obstruction. Il a réagit impulsivement. Dommage que Frappart n’était pas à la Var parce que le coup d’Endrick glisse et ne reste pas.
Pour moi la palme c’est le 6m que l’arbitre donne suite à la reprise de volée d’AMN sur corner, alors qu’il est dans l’axe, vision dégagée et que tout le stade voir que c’est dévié par le nantais en corner, là je me suis dit qu’on avait un problème avec le sifflet.
Oui, si c'était un nantais qui avait fait ça on aurait trouvé ça logique et on aurait parlé de protéger nos joueurs et bla bla bla, mais dans l'autre sens personne trouve ça justifié... Le nantais est sorti sur blessure juste derrière. Faute ou pas sur lui, Endrick a pas à réagir comme ça, il doit garder son calme.
Mais non on aurait rien dit ..
Endrick prend des coups à chaque match il a toujours une poche de glace quelques part et on dit rien..
@Tom63
Tiens ça fait plaisir de voir quelqu'un de juste 👍
Kim, oui j'ai halluciné sur ce 6m non sifflé.
Il n'y a que l'arbitre dans le stade qui n'a pas vu la déviation. Même les Nantais étaient surpris. 🤣
En fait le top c'est juste la série formidable malgré les aléas de match.
Pourquoi ca se passe comme ca en ce moment j'en sais rien, et aprés tout je m'en fou, on gagne et ca me va bien.
C'est super, incroyable génial.
Arbitrage lamentable de Monsieur VERNICE qui n'a pas vu grand chose des fautes Nantaises.
Trop de rouge cette saison. Attention ce n'est pas comme ça qu'on gagnera des titres.
Des Titres non, mais des Litres de rouge, peut-être...
Vernice ? Ce petit monsieur a arbitré 6 fois L'OL cette saison et a trouvé le moyen de nous infliger 4 rouges.
Quant à l'expulsion avec un rouge direct pour Endrick, l'arrière nantais fait une véritable obstruction sur le Brésilien et aurait dû être averti, mais bizarrement, rien !
Au rayon des arbitres foireux, ce petit monsieur n'est pas loin de la première place.
Écœurant.
Tous les spectateurs neutres disent que le rouge est mérité.
Je pense qu'on peut reconnaître que le geste d'Endrick est très vilain (coup de pied fort et crampons en avant dans le talon d'Achille) et qu'il ne doit jamais le reproduire, quelles que soient les fautes qu'il subit.
On aura le même arbitre pour notre finale de coupe ?
J'aurais aimé un mot sur Morton. Ses orientations de jeu, et la qualité technique de son jeu de passe, c'est extraordinaire. Ajoutés à son volume de jeu et son abnégation défensive, ça fait un sacré joueur.
S'il continue à ce rythme là, ou même continue à progresser, c'est lui qu'il va être difficile de retenir à la fin de l'année...