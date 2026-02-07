Actualités
Lyon’s English midfielder #23 Tyler Morton (L) fights for the ball with Nantes’ Nigerian defender #06 Chidozie Awaziem (R) during the French L1 football match between Olympique Lyonnais (OL) and FC Nantes at the Parc Olympique Lyonnais stadium in Decines-Charpieu, central-eastern France on November 30, 2025. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Nantes - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Gwendal Chabas

    • Fort de ses 11 victoires de rang, l'OL se rend à Nantes ce samedi soir pour la 21e journée de Ligue 1. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques.

    Avant-match

    Les derniers efforts avant de souffler un peu. Ce déplacement à Nantes est le 7e match de l'OL sur les 21 derniers jours. Un rythme éreintant, mais qui est le lot des formations européennes qui restent en course dans toutes les compétitions. Néanmoins, cet enchainement n'est pas sans conséquences sur les organismes, entre la fatigue et les pépins physiques.

    On le voit avec une infirmerie remplie dans laquelle on retrouve Ernest Nuamah, Ruben Kluivert, Orel Mangala, Nicolas Tagliafico et Roman Yaremchuk. Corentin Tolisso est encore trop juste et Malick Fofana a effectué une séance individuelle. On note finalement deux arrivées dans le groupe convoqué : Noham Kamara pour sa première, et Rachid Ghezzal, de retour de blessure.

    Face aux Rhodaniens qui viennent d'enregistrer 11 victoires de rang se dresse un adversaire ligérien en grande difficulté. 16e et barragiste, il lutte pour son maintien. Les hommes d'Ahmed Kantari ont perdu leurs trois dernières parties, et sont en plus en délicatesse à la Beaujoire. Mais dos au mur, ils pourraient très bien trouver des ressources pour se réveiller.

    À quelle heure se joue Nantes - OL ?

    72 heures après sa qualification en Coupe de France, l'Olympique lyonnais enchaîne. Ce qui contrariait d'ailleurs Paulo Fonseca. Mais à 21h05, quand Mathieu Vernice donnera le coup d'envoi, il faudra être en mesure de répondre présent. L'occasion de mettre la pression sur l'OM qui ira défier le PSG dimanche.

    Sur quelle chaîne voir Nantes - OL ?

    Après trois affiches à domicile, Moussa Niakhaté et ses partenaires retrouvent le goût du voyage. Ce duel contre les Canaris sera retransmis sur la plateforme Ligue 1+, principal diffuseur du championnat de France.

    Laisser un commentaire

