Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
Tanner Tessmann lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Mercato : Tessmann "a tout donné" pour pouvoir être à l’OL

  • par David Hernandez

    • Annoncé sur le départ cet hiver, Tanner Tessmann est toujours un joueur de l’OL pour cette deuxième partie de saison. Six mois que l’Américain espère heureux.

    Il va falloir jouer des coudes au milieu de terrain. Pas seulement dans la bataille avec les joueurs adverses, mais aussi au sein même de l’effectif de l’OL. Avec Noah Nartey qui est venu en renfort durant l’hiver, les places sont chères dans l’entrejeu lyonnais. Six pour trois places, les prestations à l’entraînement et en match seront forcément scrutées avec attention par Paulo Fonseca. Pour le moment, le trio Tolisso - Morton - Tessmann garde une longueur d’avance, malgré l’arrivée du jeune Danois. Cette concurrence n’effraie pas pour autant l’Américain. "Nous avons beaucoup de bons joueurs, notamment au milieu de terrain. Nous avons eu beaucoup de joueurs qui ont commencé des matchs, des joueurs qui ont été blessés, des joueurs qui sont sortis. Il n'y a jamais eu la même équipe. Cela montre notre force collective."

    "Il y a beaucoup de choses à faire dans cette saison"

    Cet hiver, le milieu de terrain n’a pas connu de modifications. Finalement, seul un départ de Tessmann aurait pu changer des choses dans l’organisation de Paulo Fonseca. Parmi les valeurs marchandes intéressantes de l’OL, l’ancien de Venise aurait pu être un candidat à un départ. Des rumeurs d’intérêts anglais et italiens ont émergé en janvier, sans que cela ne débouche sur quelque chose. De simples bruits de couloir à écouter le principal intéressé. "Je ne suis au courant de rien. Je suis un joueur de l’OL. J’ai tout donné pour pouvoir être ici. Je continue de tout donner pour m’améliorer. Je suis très content ici, on fait une bonne saison, elle se passe bien et il y a encore beaucoup de choses à faire."

    Avec la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Tanner Tessmann espère encore avoir du temps de jeu pour vivre un moment unique dans une carrière.

