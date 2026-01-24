OL - Mercato : Tessmann dans la short-list de la Lazio ?

À la recherche d’un renfort après le départ de Mattéo Guendouzi, la Lazio Rome aurait placé Tanner Tessmann dans sa liste. Le milieu de terrain ne sera pas retenu par l’OL en cas d’offre satisfaisante.

Il reste encore huit jours avant que le mercato hivernal ne ferme définitivement ses portes en Ligue 1. Ce sera également le cas dans les autres grands championnats européens et les clubs rentrent donc dans la dernière ligne droite pour se renforcer. À l’OL, une recrue est espérée d’ici au 2 février prochain, mais c’est avant tout dans le sens des départs qu’il risque d’y avoir du mouvement. Vendredi, Paulo Fonseca a avoué qu’Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe devraient trouver un point de chute pour gagner du temps de jeu. Les deux jeunes offensifs ne devraient pas être les seuls à faire leurs valises. Le départ d’un joueur important dans la rotation devrait intervenir. Reste à savoir qui sera ce candidat. Tanner Tessmann ?

L'OL ne le retiendra pas pour une bonne offre

Le nom de l’Américain est celui qui revient le plus souvent dans les rumeurs. Malgré vingt-deux matchs disputés depuis le début de la saison, Tessmann a vu Noah Nartey débarquer cet hiver et est peut-être l’un des éléments du groupe lyonnais le moins indiscutables, mais avec encore une certaine valeur. En ce sens, l’OL ne le retiendra pas en cas d’offre intéressante.

Parviendra-t-elle d’Italie et de Rome ? D’après le journaliste Gianluica Di Marzio, la Lazio aurait ciblé Tanner Tessmann pour renforcer son milieu de terrain. Ce dernier se retrouve orphelin de Mattéo Guendouzi qui a mis les voiles vers la Turquie au début du mercato. Les Laziales ont certes recruté Taylor depuis, mais le club de Serie A aimerait une recrue supplémentaire dans l’entrejeu. Un projet qui peut séduire Tessmann avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire ?