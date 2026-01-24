Actualités
Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
Tanner Tessmann lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL - Mercato : Tessmann dans la short-list de la Lazio ?

  • par David Hernandez

    • À la recherche d’un renfort après le départ de Mattéo Guendouzi, la Lazio Rome aurait placé Tanner Tessmann dans sa liste. Le milieu de terrain ne sera pas retenu par l’OL en cas d’offre satisfaisante.

    Il reste encore huit jours avant que le mercato hivernal ne ferme définitivement ses portes en Ligue 1. Ce sera également le cas dans les autres grands championnats européens et les clubs rentrent donc dans la dernière ligne droite pour se renforcer. À l’OL, une recrue est espérée d’ici au 2 février prochain, mais c’est avant tout dans le sens des départs qu’il risque d’y avoir du mouvement. Vendredi, Paulo Fonseca a avoué qu’Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe devraient trouver un point de chute pour gagner du temps de jeu. Les deux jeunes offensifs ne devraient pas être les seuls à faire leurs valises. Le départ d’un joueur important dans la rotation devrait intervenir. Reste à savoir qui sera ce candidat. Tanner Tessmann ?

    L'OL ne le retiendra pas pour une bonne offre

    Le nom de l’Américain est celui qui revient le plus souvent dans les rumeurs. Malgré vingt-deux matchs disputés depuis le début de la saison, Tessmann a vu Noah Nartey débarquer cet hiver et est peut-être l’un des éléments du groupe lyonnais le moins indiscutables, mais avec encore une certaine valeur. En ce sens, l’OL ne le retiendra pas en cas d’offre intéressante.

    Parviendra-t-elle d’Italie et de Rome ? D’après le journaliste Gianluica Di Marzio, la Lazio aurait ciblé Tanner Tessmann pour renforcer son milieu de terrain. Ce dernier se retrouve orphelin de Mattéo Guendouzi qui a mis les voiles vers la Turquie au début du mercato. Les Laziales ont certes recruté Taylor depuis, mais le club de Serie A aimerait une recrue supplémentaire dans l’entrejeu. Un projet qui peut séduire Tessmann avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire ?

    à lire également
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    OM - OL Lyonnes ne sera pas disponible en clair

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    OL - Mercato : Tessmann dans la short-list de la Lazio ? 12:40
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    OM - OL Lyonnes ne sera pas disponible en clair 11:50
    Le Parc OL en plein chantier en cet été 2025
    Le changement de pelouse au Parc OL a débuté 11:00
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France : l'OL Lyonnes sans Diani ou encore Engen contre l'OM 10:16
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    OL - Ligue 1 : Metz ne va pas "mettre 3 gardiens et 6 défenseurs" pour stopper sa série 09:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL : Paulo Fonseca évoque sa gestion des gardiens 08:45
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    OL : mais d’où vient le chant à la mode "Lyonnais, on est là et bien là !" ? 08:00
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Contre l’OM, l’OL Lyonnes devra "bien jouer pour marquer" 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    OL : "Même face aux belles équipes", Metz veut prendre des points 23/01/26
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    OL : "On doit rester calmes et équilibrés", réclame Paulo Fonseca 23/01/26
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Molebe et Gomes Rodriguez sur le départ cet hiver 23/01/26
    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    OL : Nicolas Tagliafico forfait pour un mois 23/01/26
    Face à l'OL, Metz récupère ses champions d'Afrique 23/01/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL académie : le programme de ce week-end 23/01/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Ligue Europa : Ruben Kluivert lui aussi en sursis pour la suite 23/01/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : l'OL connaîtra son adversaire le 27 février 23/01/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Déplacement encadré pour les supporters de l'OL à Metz 23/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Capitaines de l'OL : Clinton Mata intègre la liste 23/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut