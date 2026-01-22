Mercato : l’OL va tenter encore une arrivée et attend un départ

Après Endrick et Noah Nartey, l’OL aimerait signer une troisième recrue durant l’hiver. Cependant, c’est avant tout dans le sens des départs que le club attend que ça bouge.

De notre envoyé spécial à Berne.

À la lecture du groupe convoqué pour le déplacement en Suisse, les supporters de l’OL ont eu l’impression d’un retour en arrière. Confronté aux nombreux joueurs non-qualifiés en raison de leur arrivée tardive l’été dernier ou durant l’hiver, Paulo Fonseca doit faire avec un effectif très rajeuni contre les Young Boys de Berne. Seulement quatre défenseurs de métier, une attaque classe biberon avec Molebe, Himbert, Gonçalves ou encore Gomes Rodriguez.

Autant de signaux qui poussent à ne pas s’enflammer avant le coup d’envoi ce jeudi à 18h45. Mais tout cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir après le match contre le PAOK dans une semaine, puisque Endrick, Noah Nartey, Hans Hateboer ou encore Rachid Ghezzal seront enfin qualifiés. En plus d’une nouvelle recrue hivernale à venir ? Une hypothèse validée par l’entraîneur lyonnais. "Nous n’avons pas tant de solutions. Nous travaillons pour faire venir encore un joueur."

Un départ espéré dans les dix prochains jours

À quel poste ce renfort se fera-t-il ? Il y a une semaine, Fonseca indiquait vouloir un attaquant aux caractéristiques semblables à celles de Martin Satriano. Or, il est également question d’un renfort défensif, avec notamment le jeune Parisien Noam Kamara. Quoi qu’il en soit, la direction sportive, avec Matthieu Louis-Jean à sa tête et présent à Berne, travaille pour parvenir à ses fins d’ici le 2 février prochain. Avec aussi la certitude qu’il faudra un départ dans l’autre sens. Reste à savoir qui sera ce candidat à une fin d’aventure…