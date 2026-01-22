Au Wankdorf Stadium, l’OL a un terrain à dompter

Peu habitué à ce genre de surface, l’OL va devoir sortir du piège du terrain synthétique, en plus d’une équipe suisse qui joue une grande partie de son avenir dans cette Ligue Europa.

De notre envoyé spécial à Berne.

Cela fait dix ans que l’OL n’avait plus connu pareille situation. À une époque où la fièvre des terrains synthétiques avait touché jusqu’à la Ligue 1, le FC Lorient avait finalement fait machine arrière pour retrouver une pelouse hybride, comme il est coutume d’en trouver aujourd’hui un peu partout à travers l’Europe. Pourtant, ce jeudi soir, les joueurs de Paulo Fonseca vont devoir dompter un gazon loin d’être naturel et dont la plupart des joueurs n’ont pas vraiment l’habitude. Mercredi soir, pour la dernière répétition avant le match contre les Young Boys de Berne, il fut d’ailleurs assez marrant de voir que ce synthétique en a surpris plus d’un, sauf les plus jeunes du groupe. L’un d’entre eux s’est d’ailleurs permis une petite comparaison : "on dirait le terrain de La Duch' (Lyon La Duchère)".

Ces propos venaient peut-être bien d’Enzo Molebe ou de Tiago Gonçalves, plutôt à leur avantage le week-end passé en National 3 avec la réserve de l’OL. "C'est vrai qu'il y a un terrain différent, peut-être que nous avons des joueurs qui sont plus habitués, des jeunes joueurs qui sont plus habitués à jouer sur synthétique. Mais quand j'ai pensé à l'équipe qui doit commencer, ce n’était pas par rapport au synthétique, mais à la meilleure structure et aux meilleurs joueurs pour s’intégrer à cette structure pour le match."

Une vitesse du jeu accélérée, une aubaine pour l'OL ?

Néanmoins, jouer sur une surface de jeu différente de l'accoutumée va pousser Paulo Fonseca à revoir son management. Le synthétique n’est pas vraiment réputé pour favoriser les joueurs en délicatesse physique et Clinton Mata a bien noté que "les appuis seront différents, les rebonds également, il va falloir s’habituer". Il va surtout falloir éviter des blessures inutiles sur un terrain qui risque de glisser avec l’humidité qui frappe la Suisse une fois la nuit tombée, comme les Lyonnais ont pu le voir mercredi soir. Alors Fonseca ne pourra certainement pas aligner l’OL qu’il aimerait, comme il l’a confessé.

Orel Mangala va s’asseoir sur le banc, car "ce ne sont pas les meilleures conditions pour le lancer", Corentin Tolisso n’est pas à 100% et la question "de prendre le risque ou non" sur une pelouse synthétique se pose. Autant d’interrogations qui font que ce match au Wankdorf Stadium a tout d’un piège. Mais qui dit terrain synthétique dit aussi vitesse du jeu accélérée et sur ce point-là, l’OL pourrait bien avoir quelques arguments à revendre, avec notamment Afonso Moreira. Reste qu’il risque d’y avoir un petit temps d’adaptation en début de match. Aux Lyonnais de le passer sans mauvaise note.