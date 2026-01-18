Encore une fois avec la réserve ce week-end, Enzo Molebe a porté l’OL dans le derby contre Lyon-La Duchère. Auteur d’un doublé dans la victoire 3-2, l’attaquant a fini la rencontre blessé.

Un derby, ça ne joue pas, ça se gagne. Il n'est ici pas question d'un match entre l'OL et l'AS Saint-Etienne, mais bien d'une rencontre de National 3 entre la réserve lyonnaise et Lyon-La Duchère. Samedi soir, les joueurs de Gueïda Fofana ont été bien inspirés au stade Balmont pour s'offrir un premier succès en 2026, et non des moindres. Face au troisième de la poule H, la réserve a livré une belle performance et se fait du bien dans la course au maintien.

Gonçalves impliqué sur les trois buts

Pour ce rendez-vous face à la formation du 9e arrondissement, Fofana devait faire sans Himbert et Gomes Rodriguez, appelés avec les pros, mais avec Molebe et Tiago Gonçalves. Les deux joueurs offensifs ont été les grands messieurs de cette rencontre. L’attaquant, annoncé peut-être sur le départ, a signé un doublé quand le jeune Portugais a inscrit un sublime but, accompagné par deux passes. Malgré tout, la réserve de l’OL a dû sortir les muscles pour empocher les trois points et ne pas ressortir frustrée, comme une semaine auparavant contre Alès. Ce samedi, cela a tenu même si la sortie sur blessure de Molebe a rappelé les vieux démons qui peuvent suivre le Décinois ces dernières saisons…