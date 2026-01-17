Actualités
Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
Endrick avec ses coéquipiers de l’OL (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

OL - Brest : première à Décines pour Endrick, Tolisso suspendu

  • par David Hernandez

    • Pour la réception de Brest, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet. Endrick va connaitre son premier bain de foule au Parc OL, tandis que Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ne seront pas de la partie, dix ans après le premier match à Décines.

    Il a déjà fait ses débuts avec l'OL le week-end passé, mais Endrick reste quand même l'attraction de ce dimanche soir à Décines. Quitte à presque reléguer au second plan les dix ans du Parc OL contre Brest. Quinze jours après avoir officiellement rejoint les rangs lyonnais, l'attaquant brésilien va donc connaitre sa première à domicile. Sans surprise, Endrick est bien retenu dans le groupe de Paulo Fonseca pour la rencontre de la 18e journée de Ligue 1. Vendredi, l'entraîneur portugais avait annoncé pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet.

    Himbert et Gomez Rodriguez dans le groupe

    Seuls Rachid Ghezzal, touché aux adducteurs, et Corentin Tolisso, suspendu, allaient manquer à l'appel par rapport au match à Lille dimanche dernier, en plus de Martin Satriano, parti à Getafe. Rescapés du premier match à Décines en janvier 2016, les deux joueurs de l'Académie ne seront pas de la partie pour le match anniversaire des dix ans. Dans ce groupe retenu pour la 18e journée, Rémi Himbert connait une première convocation, tandis qu’Alejandro Gomes Rodriguez, redescendu avec la réserve la semaine passée, fait son retour.

    Le groupe de l'OL : Greif, Da Silva, Descamps - Tagliafico, Abner, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles - Mangala, Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Endrick, Sulc, Moreira, Rodriguez, Himbert

