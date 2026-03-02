OL : Tolisso grimpe dans la hiérarchie des joueurs les plus capés

Buteur pour la troisième fois de suite en championnat, Corentin Tolisso affichait logiquement de la frustration après la défaite contre l'OM (3-2). Néanmoins, ce choc des Olympiques lui a permis de grimper encore un peu plus dans l'histoire de l'OL avec 297 matchs disputés.

Il aurait pu être le grand monsieur de ce 127e choc des Olympiques entre l'OM et l'OL. Cela s'est joué à quelques millimètres et les conséquences ont pourtant été grandes dimanche soir à Marseille. Après avoir ouvert le score dès la 2e minute au Vélodrome, Corentin Tolisso a bien failli refaire le même coup en deuxième mi-temps à la 50e. Lancé par Endrick, le capitaine lyonnais a parfaitement fixé Rulli pour lui glisser le ballon entre les jambes.

À 2-0, la messe aurait certainement été dite dans la cité phocéenne, mais un hors-jeu est venu tout remettre en cause. Et créer de la colère dans les rangs lyonnais. Après plus de 100 minutes de jeu, c'est finalement de la frustration et de la déception qui se lisaient sur le visage de Tolisso. Comme à Strasbourg, son but a été anecdotique, si l'on peut dire, dans la défaite 3-2.

La barre des 300 contre le Celta ou Le Havre

Néanmoins, le milieu confirme sa très grande forme, relançant la question de sa présence avec les Bleus après cet OM - OL. En attendant de savoir s'il retrouve grâce aux yeux de Didier Deschamps, Corentin Tolisso continue d'inscrire son nom dans l'histoire de son club formateur. Continuant de grimper dans la hiérarchie des meilleurs buteurs, le natif de Tarare en fait de même au niveau des matchs joués. Dimanche soir, il a disputé son 297e match, égalant ainsi Lucien Degeorges et faisant ainsi son entrée dans le top 15 des joueurs les plus capés. À Vigo ou au Havre, Corentin Tolisso devrait ainsi passer le cap symbolique des 300 matchs avec l'OL, comme ses anciens coéquipiers Maxime Gonalons (334), Alexandre Lacazette (391) et Anthony Lopes (489).