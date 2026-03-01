OM - OL (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Après avoir rapidement ouvert le score, l’OL a eu les ressources de repasser devant avant de craquer dans les dix dernières minutes. Retrouvez ce que la rédaction a aimé et moins aimé de ce match.
De notre envoyé spécial à Marseille.
On a aimé
Morton, précieux dans la passe et l'abattage
Un homme de l’ombre mais tellement voyant. On le répète depuis des semaines déjà, mais la dimension qu’a prise l’Anglais dans le dispositif de l’OL a été déconcertante. Il y a clairement une formation lyonnaise avec lui et sans lui. Dans un match comme celui disputé ce dimanche soir, son aisance technique a fait un bien fou à l’OL. Après l’ouverture du score, la formation lyonnaise a plus que subi, c’est le moins qu’on puisse dire. Elle a pu remercier Dominik Greif, auteur de trois arrêts importantissimes.
Mais dans le jeu avec ballon, Morton est resté le dépositaire. Ce n’est pas spectaculaire mais d’une vraie précision. Surtout, l’ancien de Liverpool a cette capacité à monter le ballon, et pas seulement par la passe. Quand les joueurs de Paulo Fonseca ont été acculés devant leur surface et sans arriver à passer la ligne médiane, Morton a cassé les lignes balle au pied. Ajouter à cela un vrai abattage pour tenir à Hojberg et Kondogbia.
On a moins aimé
Tessmann en grande souffrance
Là aussi les semaines se suivent et se ressemblent avec l’Américain. Positionné à droite dans le milieu en losange de l’OL, Tessmann n’a pas démérité. Mais que de mauvais choix dans ses transmissions. Déjà peu impactant dans les duels, le numéro 6 lyonnais a multiplié les mauvaises passes. Soit à contre-courant, soit vraiment pas dans le bon tempo. Comme si cela ne suffisait pas, Endrick l’a mis en orbite pour une volée en une touche. Mais l’aisance technique n’a pas été au rendez-vous avec une frappe ratée, ayant déclenché le courroux de son attaquant.
Sinon, je ne vais pas m'acharner sur Fonseca dont on connait les limites (et on va encore les voir en coupe d'Europe, j'en chiale à l'avance), mais ce serait pas mal de lui coller un adjoint dont la seule fonction soit de décider du coaching à sa place. Sincèrement, je pense qu'avec ça, on serait sept ou huit points plus haut.
Je me répète, désolé, mais tu fais rentrer qui ???
Il fait avec les joueurs à disposition et il s'en sort bien je trouve.
Je suis ok pour l’idée
Car il maîtrise pas du tout cet aspect c’est fou..
Y’a des changements gagnants et des changements perdants.
Nous en général les changements apportent rien.
Mais là ce soir le deuxième changement est catastrophique..
Et qui a donner la consigne à greif de gagner du temps alors qu’on est la 75 eme minute ????
Le message envoyé aux joueurs c’est quoi ???
Vous êtes pas capable de continuer donc on perd tu temps ???
Est ce que tu as saisi le dernier changement , que reproches tu ? l'obligation , parce que c'est une obligation de sortir Nicolas pris de crampes par Abner seul piston gauche sur le banc( poste pour poste )
Et tu nous dis rien du changement qu'il fait avec Himbert. Parfois je me demande si la majorité ici regarde les matchs.....
Par contre d accord évidement avec tessmann, mais on se répète de semaines en semaines.
C est notre boulet à nous.
Beaucoup d'équipes en ont un, nous c est lui
Je ne comprends pas pourquoi il est systématiquement titulaire et pendant 90 min qui plus est !
Surtout que Khalis Merah monte en puissance.
Ce n'est pas le même profil, certes, mais de toute façon Tessmann ne fait pas un excellent travail défensif et au pressing il n'est pas assez présent.
Tessman est là par défaut car personne ne peut le remplacer. Merah ? Pas assez physique. Pareil pour Carvalho. Ils se feraient manger tout le temps. Tessman récupère pas mal de ballons, défend plutôt bien mais il est super lent, prend souvent des mauvaises décisions et ses passes manquent de précision. Un Mangala en forme serait la solution.
Aussi, si endrick n'a pas marqué, il a été bien meilleur que dernièrement et ce rôle dans 'axe avec 2 attaquants semble lui convenir.
Il a été plus dangereux et surtout, ça change, collectif.
2 passes decisives, une qui aurait pu l'être pour humbert et une autre pour tessmann.
Ce soir il m'a plus, je pense encore plus que si il avait marqué et rien fait d'autres.
Il a pensé collectif, c est bon signe
Il a joué collectif et il a montré de l'envie (il n'y a qu'à voir son repli défensif).
C'est à se demander comment il a pu jouer ainsi la semaine dernière ...
Fonseca est entrain de le métamorphoser....
tessman hors de mon club
Je ne comprends pas pourquoi Tessman continue à jouer. Il est certes le seul à avoir le profil d'un "6 grand et costaud", mais on pourrait tout de même largement s'en priver au profit d'un trio Morton-Tolisso-Nartey ou Morton-Tolisso-Merah.