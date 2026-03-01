OM - OL (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Après avoir rapidement ouvert le score, l’OL a eu les ressources de repasser devant avant de craquer dans les dix dernières minutes. Retrouvez ce que la rédaction a aimé et moins aimé de ce match.

De notre envoyé spécial à Marseille.

On a aimé

Morton, précieux dans la passe et l'abattage

Un homme de l’ombre mais tellement voyant. On le répète depuis des semaines déjà, mais la dimension qu’a prise l’Anglais dans le dispositif de l’OL a été déconcertante. Il y a clairement une formation lyonnaise avec lui et sans lui. Dans un match comme celui disputé ce dimanche soir, son aisance technique a fait un bien fou à l’OL. Après l’ouverture du score, la formation lyonnaise a plus que subi, c’est le moins qu’on puisse dire. Elle a pu remercier Dominik Greif, auteur de trois arrêts importantissimes.

Mais dans le jeu avec ballon, Morton est resté le dépositaire. Ce n’est pas spectaculaire mais d’une vraie précision. Surtout, l’ancien de Liverpool a cette capacité à monter le ballon, et pas seulement par la passe. Quand les joueurs de Paulo Fonseca ont été acculés devant leur surface et sans arriver à passer la ligne médiane, Morton a cassé les lignes balle au pied. Ajouter à cela un vrai abattage pour tenir à Hojberg et Kondogbia.

On a moins aimé

Tessmann en grande souffrance

Là aussi les semaines se suivent et se ressemblent avec l’Américain. Positionné à droite dans le milieu en losange de l’OL, Tessmann n’a pas démérité. Mais que de mauvais choix dans ses transmissions. Déjà peu impactant dans les duels, le numéro 6 lyonnais a multiplié les mauvaises passes. Soit à contre-courant, soit vraiment pas dans le bon tempo. Comme si cela ne suffisait pas, Endrick l’a mis en orbite pour une volée en une touche. Mais l’aisance technique n’a pas été au rendez-vous avec une frappe ratée, ayant déclenché le courroux de son attaquant.