Amine Gouiri (OM) aime faire mal à l’OL

Contre son club formateur qu'est l'OL, Amine Gouiri s’est montré décisif à 7 reprises depuis son départ en juillet 2020.

Quand Amine Gouiri, alors âgé de 16 ans, avait été convoqué pour son premier match avec le groupe professionnel en 2016, de nombreux Lyonnais voyaient en lui la nouvelle pépite du club. Mais quatre ans plus tard, le constat n’était pas flamboyant. Le natif de Bourgoin-Jallieu n’avait disputé que 15 petits matchs entre 2016 et 2020 et n’avait inscrit le moindre but sous la tunique rouge et bleu.

Transféré à l’été 2020 pour 7 millions d’euros à l’OGC Nice, c’est sur la Côte d’Azur qu’il va trouver une nouvelle vocation : celle de bourreau de l’OL. Pour ses retrouvailles, l’attaquant avait déjà réussi à trouver le chemin des filets (1-2, 43e). Un but qui n’avait pas suffit à son équipe pour s’imposer à l’Allianz Riviera (1-4). L’Algérien avait également été décisif au match retour en délivrant, cette fois-ci, la passe décisive pour le but de la victoire de son coéquipier William Saliba (2-3, 57e).

Impliqué dans 5 buts lors de ses 5 derniers matchs contre l’OL

C’est ensuite sous la tunique rouge et noire du Stade Rennais que le joueur de 26 ans s’est de nouveau illustré face à l’OL. Durant ces deux saisons et demie passées en Bretagne, il a été décisif à quatre reprises contre son club formateur (3 buts, 1 passe décisive). Arrivé du côté de l’Olympique de Marseille à l’hiver 2025, le droitier avait également été décisif lors de son premier match avec le maillot phocéen, contre l’OL, trouvant Mason Greenwood dans la surface (1-1, 61e) pour mener son club vers la victoire au Vélodrome (3-2).

En délivrant cette passe décisive ce soir-là, Amine Gouiri avait poursuivi sa série d’implications dans 5 buts lors de ses 5 derniers matchs contre l’OL. Au match aller cette saison au Parc OL, l’Algérien n’était pas entré en jeu, laissant sa série toujours au goût du jour. L’OL est le troisième club face auquel l’attaquant réussit le plus dans l’élite, derrière le FC Metz (8) et Angers SCO (9). Pour le choc des Olympiques ce dimanche (20h45), l’attaquant espère poursuivre cette série tout en relançant sa dynamique personnelle, lui qui était resté muet à Brest le week-end dernier (2-0).