Under sous la pression d'Emerson et Lukeba
Emerson compare son expérience à l'OL avec celle de l'OM

Emerson compare son expérience à l’OL avec celle de l’OM

  • par David Hernandez

    • Débarqué à Marseille depuis la fin du mercato estival, Emerson va retrouver l’OL ce dimanche soir (20h45). Le latéral italien a clairement vu une différence dans l’atmosphère autour des deux clubs.

    En rejoignant l’OM lors du dernier jour du mercato estival, au lendemain d’un OL - OM à Décines, il est devenu le 54e joueur à porter le maillot des deux Olympiques. Après un passage d’une saison sous la forme d’un prêt dans la capitale des Gaules, Emerson a donc choisi de donner un nouvel élan à sa carrière en signant pour deux saisons dans la cité phocéenne. À 31 ans, l’international italien s’est rapidement imposé dans le onze de Roberto De Zerbi et poursuit sous Habib Beye (27 matchs). Ce dimanche, il retrouvera ainsi l’OL où il ne reste plus personne de son passage en 2021-2022.

    "Une vie normale à Lyon"

    À l’occasion de ce nouveau choc des Olympiques, capital dans la course à la Ligue des champions, Emerson s’est logiquement arrêté sur les différences qu’il a pu observer au sein des deux villes françaises. Deux grands noms du football français, mais deux atmosphères bien différentes pour le vainqueur de l’Euro 2021. "À Lyon, j’avais une vie plus normale. Évidemment, il y avait de la pression de jouer dans un club comme Lyon, mais c’était plus serein, si on peut dire, a-t-il déclaré à Ligue 1+. Ici à Marseille, on sent qu’il y a un petit truc en plus. La ville respire pour le club et c’est quelque chose qui me fascine beaucoup." Ce dimanche, au Vélodrome, l’ambiance s’annonce plutôt électrique. 

    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    OM - OL : "On joue au foot pour ces matchs"

