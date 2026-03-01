Actualités
Pablo Longoria, président de l'OM
Pablo Longoria, président de l’OM (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Avant de recevoir l’OL, l’OM écarte Longoria de la présidence

  • par David Hernandez

    • Ayant traversé une période de secousses institutionnelles il y a deux semaines, l’OM a choisi de changer de présidence. Samedi, à la veille d’accueillir l’OL au Vélodrome, le club marseillais a destitué Pablo Longoria, remplacé par Alban Juster.

    Ayant œuvré à l’OM pendant quelques années au sein de la cellule de recrutement, Matthieu Louis-Jean ne retrouvera pas celui qui lui a fait confiance ce dimanche soir (20h45) au Vélodrome. Après cinq ans à la présidence du club marseillais, Pablo Longoria a officiellement rendu son tablier samedi soir. Homme fort de l’OM, il avait vu ses prérogatives fondre comme neige au soleil lors de la crise institutionnelle d’il y a deux semaines dans le sud de la France. Les pouvoirs de Medhi Benatia élargis, les jours de Pablo Longoria étaient comptés.

    Un président intérimaire en attendant la fin de la saison

    On pouvait penser que Frank McCourt attendrait la fin de la saison. Finalement, l’OM a publié un communiqué, samedi soir à la veille du match contre l’OL. Il annonce "la nomination d'Alban Juster en qualité de président du directoire" du club olympien. Cette décision "s'inscrit dans le cadre d'une organisation intérimaire, le temps d'engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d'un nouveau Président du Directoire". C’est donc avec un nouveau président que l’OM se présentera ce dimanche soir pour le choc des Olympiques. Cela ne devrait malgré tout pas avoir vraiment d’incidence sur ce qu’il se passe sur le terrain. 

    à lire également
    Hans Hateboer lors d'OL - Nice
    OM - OL : les Lyonnais avec Hateboer mais sans Kluivert

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pablo Longoria, président de l'OM
    Avant de recevoir l’OL, l’OM écarte Longoria de la présidence 07:30
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    Coupe Gambardella : Adil Hamdani décisif dans la victoire de l'OL (1-3) 28/02/26
    Hans Hateboer lors d'OL - Nice
    OM - OL : les Lyonnais avec Hateboer mais sans Kluivert 28/02/26
    OM - OL : Habib Beye veut des Marseillais "conquérants" 28/02/26
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Avant OM - OL, les supporters lyonnais ont fait passer un message 28/02/26
    Des supporters devant le Parc OL
    Le Parc OL recevra les finales des coupes d'Europe de rugby en mai 2027 28/02/26
    Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star
    OM - OL : Habib Beye confirme avoir tous ses joueurs à disposition 28/02/26
    Endrick avec ses coéquipiers de l'OL
    OM - OL : la mise en garde de Tolisso à Endrick sur l'accueil marseillais 28/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Roman Yaremchuk a accéléré sa préparation pour OM - OL 28/02/26
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ? 28/02/26
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : Tarciane est restée sur le banc avec le Brésil 28/02/26
    Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable" 28/02/26
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : l'OL ira au Havre le dimanche 15 mars (17h15) 28/02/26
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    OL Académie : les U18 à Mérignac avec Hamdani ce samedi 28/02/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Malgré sa défaite à Strasbourg, l'OL ne "panique pas" avant le choc face à l'OM 28/02/26
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    OL : Khalis Merah a "bluffé" Maxence Caqueret 28/02/26
    Ligue Europa : le calendrier du Celta avant d'affronter l'OL 28/02/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta 27/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut