Avant de recevoir l’OL, l’OM écarte Longoria de la présidence

Ayant traversé une période de secousses institutionnelles il y a deux semaines, l’OM a choisi de changer de présidence. Samedi, à la veille d’accueillir l’OL au Vélodrome, le club marseillais a destitué Pablo Longoria, remplacé par Alban Juster.

Ayant œuvré à l’OM pendant quelques années au sein de la cellule de recrutement, Matthieu Louis-Jean ne retrouvera pas celui qui lui a fait confiance ce dimanche soir (20h45) au Vélodrome. Après cinq ans à la présidence du club marseillais, Pablo Longoria a officiellement rendu son tablier samedi soir. Homme fort de l’OM, il avait vu ses prérogatives fondre comme neige au soleil lors de la crise institutionnelle d’il y a deux semaines dans le sud de la France. Les pouvoirs de Medhi Benatia élargis, les jours de Pablo Longoria étaient comptés.

Un président intérimaire en attendant la fin de la saison

On pouvait penser que Frank McCourt attendrait la fin de la saison. Finalement, l’OM a publié un communiqué, samedi soir à la veille du match contre l’OL. Il annonce "la nomination d'Alban Juster en qualité de président du directoire" du club olympien. Cette décision "s'inscrit dans le cadre d'une organisation intérimaire, le temps d'engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d'un nouveau Président du Directoire". C’est donc avec un nouveau président que l’OM se présentera ce dimanche soir pour le choc des Olympiques. Cela ne devrait malgré tout pas avoir vraiment d’incidence sur ce qu’il se passe sur le terrain.