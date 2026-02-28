Certes battu sèchement par Strasbourg la semaine passée (3-1), l'OL ne veut s'affoler avant d'aller à Marseille. Sa situation au classement lui offre encore de la sérénité.

Tournant, pas tournant ? La question est souvent revenue ces derniers jours au sujet du choc OM - OL. Avant l'affiche de la 24e journée de Ligue 1 dimanche, les deux rivaux n'arrivent pas au mieux de leur forme, et ce sera sûrement à celui qui saisira le plus sa chance que la victoire sourira. Battus le week-end dernier, les deux Olympiques auront évidemment envie de se rattraper, mais chacun n'aborde pas la confrontation de la même manière.

Du côté lyonnais, on ne souhaite pas s'éparpiller et s'alarmer après la prestation décevante en Alsace (3-1). "On ne peut pas être dramatique maintenant parce qu'on a chuté à Strasbourg et qu'on affronte Marseille. C'était difficile d'imaginer qu'à ce moment de la saison, nous allions occuper cette place avant d'aller au Vélodrome. On doit être tranquilles, équilibrées et rester les mêmes", a bien expliqué Paulo Fonseca.

L'OL restera devant, quoi qu'il arrive

Son capitaine, Corentin Tolisso, est du même avis. "La semaine s'est bien déroulée, on a revu certains points de la précédente partie, puis on s'est projetés sur le choc à venir. Il aura une grande importance, mais il n'y a pas de début de panique simplement parce qu'on a perdu une fois, affirmait le milieu de terrain. La situation au classement est favorable."

Effectivement, les Rhodaniens ont l'avantage de figurer sur le podium, presque une incongruité si l'on repart plusieurs mois en arrière. Ils ont mérité de s'y trouver après l'enchaînement de succès, quand leurs concurrents balbutiaient leur football. Néanmoins, ils se sont toujours gardés de se pavaner, sachant bien que la route était encore très longue.

Aujourd'hui, à l'approche d'un mois de mars capital, les voilà avec leur destin en main pour réaliser un exercice 2025-2026 de grande facture. "On a cinq points d'avance, ce n'est pas un avantage confortable, mais c'est un plus. Lorsque le match sera terminé, on sera 3e quoi qu'il arrive, rappelait Paulo Fonseca. C'est positif. Mais actuellement, c'est difficile de se projeter sur ce qu'il pourrait arriver à la fin du championnat."

Un OM revanchard ou apathique comme ces dernières semaines ?

Effectivement, et cela dépendra en majeure partie des retours des blessés dans le secteur offensif. En attendant, l'OL s'apprête à se rendre sur la Canebière, que son adversaire a délaissée quelques jours pour un stage à Marbella. Suffisant pour se remettre d'aplomb, alors que les Marseillais ne sont clairement pas à la position souhaitée ? Réponse dimanche soir.

Une chose est sûre, ils apparaissent dos au mur avant ce rendez-vous. "L'OM veut être 2e ou 3e, on le sait. On ne doit pas mettre cette pression à l'équipe. Prenons chaque rencontre comme elle vient. Il y a déjà suffisamment de pression sur tous les clubs, par exemple pour Marseille, car il sait que s'il ne gagne pas, il restera à distance", a noté le technicien lusitanien.

Des Lyonnais calmes avant les grandes échéances

Les Lyonnais, en tout cas, font preuve d'un calme olympien, même s'il faudra, durant 90 minutes, mettre l'intensité et la combativité qui ont manqué à la Meinau. En face, les Phocéens chercheront à se racheter des récentes déceptions. "Nous avons fait une belle série, eux c'est plus compliqué, ils alternent le bon et le moins bon, ils ont été éliminés de la Ligue des champions... Tout de suite, c'est plus dur lorsqu'on enchaîne pas. Surtout qu'avec leur budget, leur ambition est d'être tout en haut. Et quand on ne réussit pas les objectifs, c'est plus complexe, notamment avec la pression populaire qu'il peut y avoir là-bas, suggérait Corentin Tolisso. Les contextes sont bien différents."

Il est vrai que les espérances n'étaient pas les mêmes en août dernier. Mais aujourd'hui, à l'approche du printemps, l'OL est dans le coup. Et il pourrait l'être plus que jamais en fonction du résultat de dimanche.