L'attaque de l'OL au défi de l'OM

L'OL a marqué au moins une fois lors de ses 14 derniers matchs, dont 8 en Ligue 1. L'une des plus longues séries actuelles en France.

Corentin Tolisso a sauvé l'honneur dimanche dernier à la Meinau. Le capitaine de l'OL a permis à son équipe de revenir au score, mais elle partait de bien trop loin pour espérer quelque chose de ce déplacement à Strasbourg (3-1). Néanmoins, il a permis à l'Olympique lyonnais de conserver sa série.

Depuis le revers à Lorient le 7 décembre 2025 (1-0), le groupe de Paulo Fonseca a marqué à chacune de ses rencontres. Soit treize victoires et une défaite sur la période. On retrouve notamment huit rencontres de Ligue 1 dans le lot, avec un pic à cinq buts contre Metz le 25 janvier dernier.

Un secteur offensif démuni à l'OL

Peu d'équipes peuvent se vanter de connaitre une telle réussite. Actuellement, seules les deux formations de tête, le PSG (neuf) et Lens (treize), font mieux. Malgré les nombreux blessés dans le secteur offensif, dont le dernier en date, Pavel Sulc, les Rhodaniens espèrent ne pas rester muets au Vélodrome dimanche (20h45).

Pas une garantie de l'emporter, mais ce serait un début. Surtout que les Marseillais ne sont pas réputés pour la solidité de leur défense. Ils ont déjà concédé 31 réalisations en championnat. Les hommes d'Habib Beye ont même encaissé au moins deux buts lors de leurs trois précédentes sorties, dont un cinglant 5-0 au Parc des Princes contre le PSG.