Actualités
Endrick (OL) auteur d’un triplé à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

L'attaque de l'OL au défi de l'OM

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL a marqué au moins une fois lors de ses 14 derniers matchs, dont 8 en Ligue 1. L'une des plus longues séries actuelles en France.

    Corentin Tolisso a sauvé l'honneur dimanche dernier à la Meinau. Le capitaine de l'OL a permis à son équipe de revenir au score, mais elle partait de bien trop loin pour espérer quelque chose de ce déplacement à Strasbourg (3-1). Néanmoins, il a permis à l'Olympique lyonnais de conserver sa série.

    Depuis le revers à Lorient le 7 décembre 2025 (1-0), le groupe de Paulo Fonseca a marqué à chacune de ses rencontres. Soit treize victoires et une défaite sur la période. On retrouve notamment huit rencontres de Ligue 1 dans le lot, avec un pic à cinq buts contre Metz le 25 janvier dernier.

    Un secteur offensif démuni à l'OL

    Peu d'équipes peuvent se vanter de connaitre une telle réussite. Actuellement, seules les deux formations de tête, le PSG (neuf) et Lens (treize), font mieux. Malgré les nombreux blessés dans le secteur offensif, dont le dernier en date, Pavel Sulc, les Rhodaniens espèrent ne pas rester muets au Vélodrome dimanche (20h45).

    Pas une garantie de l'emporter, mais ce serait un début. Surtout que les Marseillais ne sont pas réputés pour la solidité de leur défense. Ils ont déjà concédé 31 réalisations en championnat. Les hommes d'Habib Beye ont même encaissé au moins deux buts lors de leurs trois précédentes sorties, dont un cinglant 5-0 au Parc des Princes contre le PSG.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta Vigo

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    Ligue Europa : en 8es, l'OL défiera le Celta Vigo 13:17
    L'attaque de l'OL au défi de l'OM 12:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    Avant OM - OL, Afonso Moreira et Pavel Šulc absents de l'entraînement 11:35
    Leonardo Balerdi lors d'un match entre l'OM et Clermont
    Ligue 1 : un OM au complet face à l'OL ? 11:00
    Avant d'affronter l'OL, Lens profite d'un coup de pouce du calendrier 10:10
    OL Académie : le programme du week-end 09:25
    Roman Yaremchuk remplace Pavel Sulc lors d'OL - Nice
    OM - OL : le grand soir pour Roman Yaremchuk ? 08:40
    Coupe de France : Benoit Bastien au sifflet d’OL - Lens 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Ligue Europa : le Celta Vigo ou Lille pour l'OL 07:30
    Khalis Merah (OL) face à Geronimo Rulli (OM)
    Contre l’OM, l’OL doit "se méfier de la bête blessée" 26/02/26
    Ludovic Giuly à l'entraînement de l'OL
    Un match de gala avec d'anciens joueurs de l'OL prévu à Ternay 26/02/26
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    Sondage : en gagnant à Marseille, l'OL mettra-t-il fin au débat pour le podium ? 26/02/26
    Habib Beye, ancien coach de Rennes
    OM - OL : Beye pourra finalement compter sur ses adjoints 26/02/26
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    Bleues : Bacha finalement forfait et renvoyée à OL Lyonnes 26/02/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Giráldez a un groupe un peu plus étoffé que d’habitude 26/02/26
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    L'OL face au mur du mois de mars 26/02/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : suspensions confirmées pour Kebbal et Otavio 26/02/26
    Selma Bacha (France), dépitée
    Malgré son absence à OM - OL Lyonnes, Bacha a bien rejoint les Bleues 26/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut