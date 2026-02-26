OM - OL : Beye pourra finalement compter sur ses adjoints

Débarqué sans ses trois adjoints à ses côtés à Rennes, Habib Beye va de nouveau pouvoir s'appuyer sur un staff qu'il connait bien contre l'OL. La situation entre l'OM et Rennes a été résolue ces dernières heures.

Propulsé sur le banc de l'OM il y a deux semaines, Habib Beye n'a pas pu s'entourer de personnes de confiance. Du moins pour sa première sortie à Brest le week-end dernier. Suite à son renvoi de Rennes, le coach sénégalais avait pu négocier avec le club breton pour signer à Marseille. Ce qui n'était pas encore le cas de ses trois adjoints : Sébastien Bichard, Yann Cavezza et Olivier Saragaglia. Tous restaient dans l'attente de recevoir leur notification de licenciement.

C'est désormais chose faite depuis mercredi soir selon La Provence et RMC Sport. Cela permet donc de débloquer la situation et permet à Bichard, Cavezza et Saragaglia de rejoindre le groupe de l'OM à Marbella. En plus de n'avoir pas de pépins physiques à déplorer dans son groupe pour le moment, Habib Beye va donc pouvoir compter sur un staff au complet pour la réception de l'OL, dimanche soir (20h45). Pas forcément une bonne nouvelle pour les Lyonnais ?