Comme tout le monde pouvait s'en douter, les supporters de l'OL ne seront pas présents dimanche au Vélodrome. Le ministère de l'Intérieur a interdit le déplacement des Lyonnais.

Pas de surprise. La question n'était pas de savoir si les supporters de l'OL seraient autorisés à faire le déplacement à Marseille dimanche (20h45), mais quand tomberait l'arrêté préfectoral pour interdire leur venue. C'est finalement un arrêté ministériel qui a acté cette interdiction dans une publication dans le Journal Officiel mercredi 25 février. Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, a acté l'absence d'un parcage visiteurs au Vélodrome pour le choc des Olympiques entre l'OM et l'OL. Tout sauf une surprise puisque les relations se sont plus que tendues ces dernières saisons.

Personne n'a oublié octobre 2023

Après des années sans supporters adverses, aussi bien dans la cité phocéenne ou au Parc OL, les autorités avait eu une volonté d'apaisement avec la présence certes limitée en parcage. Seulement, les évènements survenus en octobre 2023 avec l'attaque du bus des joueurs de l'OL et de leurs supporters, le visage en sang de Fabio Grosso mais aussi les comportements racistes de certains individus dans le parcage lyonnais ont poussé les autorités à revenir à ce qui se faisait précédemment. Pas de supporters adverses et donc des joueurs de Paulo Fonseca qui ne pourront pas compter sur du soutien dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1.