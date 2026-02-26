Actualités
Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
Un caméraman au Vélodrome lors d’OM – OL le 29 octobre 2023 (Photo by Christophe SIMON / AFP)

OM - OL : le Vélodrome encore loin d’afficher complet

  • par David Hernandez

    • Malgré l’affiche et la lutte pour le podium, le stade Vélodrome n’affichait pas encore complet pour la venue de l’OL dimanche (20h45). Symbole d’un certain désamour selon des médias marseillais.

    Dimanche soir, une chose sera sûre : il n’y aura pas de supporters de l’OL au stade Vélodrome. Mercredi, le ministère de l’Intérieur a confirmé l’interdiction de déplacement des Lyonnais dans la cité phocéenne. Sans supporters adverses, l’enceinte de l’OM affichera-t-elle complet malgré tout ? Entre le prestige de l’affiche qu’est le choc des Olympiques et la course à la troisième place, cet OM - OL devrait déchaîner les passions. Ce qui ne semble pas vraiment le cas, d’après La Provence.

    Des sifflets à prévoir ?

    Le quotidien marseillais avance que le Vélodrome n’a pas encore fait le plein, à quatre jours du match. Plutôt une surprise tant ce choc permet d’afficher complet à Marseille lors des autres saisons. Seulement, la mauvaise passe de l’OM ainsi que les soubresauts de ces dernières semaines auraient créé un climat de "désamour" entre la formation d’Habib Beye et ses fidèles selon nos confrères. À l’OL d’en profiter pour accentuer son avance à la troisième place.

