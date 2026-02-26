OL - Paris FC : suspensions confirmées pour Kebbal et Otavio

Sanctionnés d’un carton jaune le week-end dernier, leur cinquième depuis le début de la saison, Otavio et Ilan Kebbal manqueront OL - Paris FC. Leur suspension a été confirmée par la commission de discipline.

Cela semble loin et en même temps si proche. Dans dix jours, l’OL recevra le Paris FC pour la 25e journée de Ligue 1. Avant ça, les Lyonnais affronteront l’OM dimanche soir (20h45) puis Lens, le 5 mars (21h10) en Coupe de France. Deux grosses affiches qui font logiquement passer la venue du PFC au second plan. Néanmoins, les joueurs de Paulo Fonseca ne devront pas tomber dans le piège du promu. En guise de piqûre de rappel, ils pourront se rappeler de ce qu’il s’était passé au stade Jean Bouin en novembre dernier avec ce nul 3-3 après avoir mené 3-0 à l’heure de jeu.

Kebbal pèse huit buts et quatre passes

Point positif de cette rencontre du 8 mars, l’un des protagonistes de la remontée parisienne ne sera pas de la partie. Comme annoncé le week-end dernier et confirmé ce mercredi par la commission de discipline de la LFP, Ilan Kebbal manquera le match au Parc OL. L’ailier a écopé d’un cinquième carton jaune depuis le début de la saison. Il se retrouve suspendu pour le voyage à Décines. Il n’est pas le seul joueur du Paris FC dans cette situation. Otavio restera aussi dans la capitale pour accumulation d’avertissements.