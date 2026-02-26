Actualités
Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
Abner face à Kebbal lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - Paris FC : suspensions confirmées pour Kebbal et Otavio

  • par David Hernandez

    • Sanctionnés d’un carton jaune le week-end dernier, leur cinquième depuis le début de la saison, Otavio et Ilan Kebbal manqueront OL - Paris FC. Leur suspension a été confirmée par la commission de discipline.

    Cela semble loin et en même temps si proche. Dans dix jours, l’OL recevra le Paris FC pour la 25e journée de Ligue 1. Avant ça, les Lyonnais affronteront l’OM dimanche soir (20h45) puis Lens, le 5 mars (21h10) en Coupe de France. Deux grosses affiches qui font logiquement passer la venue du PFC au second plan. Néanmoins, les joueurs de Paulo Fonseca ne devront pas tomber dans le piège du promu. En guise de piqûre de rappel, ils pourront se rappeler de ce qu’il s’était passé au stade Jean Bouin en novembre dernier avec ce nul 3-3 après avoir mené 3-0 à l’heure de jeu.

    Kebbal pèse huit buts et quatre passes

    Point positif de cette rencontre du 8 mars, l’un des protagonistes de la remontée parisienne ne sera pas de la partie. Comme annoncé le week-end dernier et confirmé ce mercredi par la commission de discipline de la LFP, Ilan Kebbal manquera le match au Parc OL. L’ailier a écopé d’un cinquième carton jaune depuis le début de la saison. Il se retrouve suspendu pour le voyage à Décines. Il n’est pas le seul joueur du Paris FC dans cette situation. Otavio restera aussi dans la capitale pour accumulation d’avertissements.

    à lire également
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OM - OL : le Vélodrome encore loin d’afficher complet

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : suspensions confirmées pour Kebbal et Otavio 12:30
    Selma Bacha (France), dépitée
    Malgré son absence à OM - OL Lyonnes, Bacha a bien rejoint les Bleues 11:45
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OM - OL : le Vélodrome encore loin d’afficher complet 11:00
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Himbert (OL) : "Normal de donner un peu de temps à nos supporters" 10:15
    Les joueurs de l'OL devant le parcage des supporters lyonnais à Montpellier
    OM - OL : sans surprise, les supporters lyonnais interdits à Marseille 09:30
    Matt Turner
    Mercato : recrue fantôme de l’OL, Matt Turner se confie 08:45
    Under sous la pression d'Emerson et Lukeba
    En retrouvant l'OL avec l'OM, Emerson s'ajoute à une longue liste 08:06
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 23 février disponible en podcast  07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    Coupe de France : Lens devra faire sans Aguilar contre l’OL 25/02/26
    Rayan Cherki lors d'OL - Le Havre
    Cherki (ex-OL) a rendu visite à des enfants au centre Léon Bérard 25/02/26
    Fonseca, Endrick, TKYDG... abonnez-vous à notre chaîne YouTube 25/02/26
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala de retour à l'entraînement, Moreira incertain pour Marseille 25/02/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    OM - OL : un tournant dans la course au podium ? 25/02/26
    Claudio Caçapa durant son interim à Botafogo
    Caçapa (ex-OL) rebondit en troisième division brésilienne 25/02/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Ligue 1 : bientôt une nouvelle règle contre le gain de temps ? 25/02/26
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    OL : "Il n’y a pas péril dans la demeure" après Strasbourg 25/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca plus à l’aise avec des équipes inattendues ? 25/02/26
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Ligue 1 : l’OL souhaite briser sa mauvaise série à Marseille 25/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut