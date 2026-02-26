Mercato : recrue fantôme de l’OL, Matt Turner se confie

Actualités
    • Acheté durant l’été dernier sur un ultime coup de John Textor, Matt Turner n’a jamais pu porter le maillot de l’OL, prêté dans la foulée à New England Revolution. Quelques mois après, le gardien américain est revenu sur ces jours particuliers.

    À défaut de mettre la pagaille dans le sportif, il cherche à la mettre dans l’organigramme. N’ayant plus de pouvoir à l’OL, John Textor cherche encore à s’accrocher aux quelques branches qu’il reste au sein d’Eagle Football Holdings pour faire entendre sa voix. Mais à Lyon, on ne peut pas nier que l’absence de l’Américain fait un bien fou désormais. Fini les interventions sportives, fini les tours de passe-passe et arrangements entre "amis". Ce fut d’ailleurs le dernier coup d’éclat de Textor en juin dernier avant de passer la main à Michele Kang. Réussir à faire les affaires de Nottingham Forest alors que l’OL était en train de couler financièrement.

    "Une opportunité en or"

    Avec Danilo et Matt Turner, le club lyonnais allait encore piocher chez son homologue anglais. Finalement, seul le gardien a débarqué contre un chèque de huit millions d’euros. "L’opportunité de quitter Nottingham Forest pour un club comme Lyon s’est présentée. Et j’ai pensé que c’était une opportunité en or. J’allais aller dans un endroit où je connaissais quelques joueurs, comme Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles, a déclaré le gardien dans le podcast Unfiltered Soccer. Une ville formidable dont on ne dit que du bien. Des supporters passionnés. Je pense donc à ce moment-là que c’est une excellente opportunité et que le moment est idéal pour ce transfert. J’ai passé ma visite médicale à Chicago." Présent avec la sélection américaine, Matt Turner a finalement vite déchanté.

    Une victime du système Textor

    L’annonce de la relégation de l’OL a tout bouleversé et, malgré sa survie dans l’élite, le club a cherché par tous les moyens à rendre cette arrivée caduque. Ce ne fut pas le cas et Matt Turner est devenu un joueur de l’OL. Seulement, aucune trace de lui à la pré-saison ni depuis le lancement de la campagne 2025-2026. Et pour cause, car "il est apparu que mon transfert risquait de les faire dépasser le seuil financier autorisé, il a fallu trouver une solution. Parce que je ne voulais pas que ça se passe comme ça."

    Turner a donc été prêté à New England Revolution sans avoir posé une seule fois les pieds à Lyon. S’il s’est attiré certaines railleries, la sortie médiatique du gardien montre qu’il est avant tout une victime du système. Reste à savoir désormais si la franchise de MLS va lever l’option d’achat qui semblait quasiment obligatoire pour que l’OL limite l’accident industriel.

    1. Darn
      Darn - jeu 26 Fév 26 à 8 h 47

      Des railleries manifestement gratuites... Le mec n'a rien à se reprocher, on n'a rien à lui reprocher.

    2. OLVictory
      OLVictory - jeu 26 Fév 26 à 8 h 50

      Il n’a aucune responsabilité dans les combines de Textor et du mafieux grec, il subit la situation comme nous.
      Visiblement, c'est une bonne personne qui ne pense pas qu'à sa gueule.

