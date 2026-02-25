Actualités
Endrick lors d'OL - Laval
Endrick lors d’OL – Laval (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Endrick à droite, un déséquilibre à combler pour l'OL

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Utilisé à droite depuis son arrivée à l’OL, Endrick a brillé par son absence dimanche dernier à Strasbourg. Qu’elle soit offensive mais aussi défensive, de quoi se poser la question d’un positionnement plus axial.

    Ses débuts en boulet de canon ont logiquement créé une attente encore plus importante que sa signature fin décembre. Avec cinq buts en cinq matchs, Endrick avait mis tout le monde dans sa poche. Seulement, la lune de miel a pris fin depuis quelques semaines et un traitement des adversaires un peu plus corsé. Des tampons qui lui avaient permis de passer un peu entre les gouttes au moment d’analyser ses sorties. Mais, à Strasbourg, il n’y a pas vraiment eu de plan anti-Endrick.

    Gary O’Neil a simplement concédé avoir donné la consigne à ses joueurs de forcer l’OL à jouer côté gauche pour éviter que le Brésilien soit touché. Cela a plutôt bien fonctionné avec 31 petits ballons touchés et surtout quinze pertes de balle. Pas réellement les statistiques que l’on attend de la star offensive d’une formation qui vise la Ligue des champions. En plus d’un apport offensif presque nul avec une frappe cadrée à la 70e minute, Endrick a aussi montré les limites de son repli défensif. Ainsley Maitland-Niles ne l’a certainement pas remercié d'avoir subi les vagues du duo Chilwell - Godo pendant 90 minutes.

    Un système mis en place pour lui

    On savait que le joueur prêté par le Real Madrid n’était pas un amoureux de l’effort. Paulo Fonseca l’a également vite compris, même s’il assure donner les mêmes consignes à tous ses joueurs. Mais Endrick ne sera jamais Pavel Sulc ou Afonso Moreira sur ce point, peu avares de courses dans le repli. Ce n’est pas ce qu’on demande au Brésilien, mais un minimum ne serait pas de trop. "Défendre, il n’en a rien à faire", s’est même emporté notre consultant Nicolas Puydebois lundi soir dans "Tant qu’il y aura des Gones".

    Aperçu à plusieurs reprises en train de marcher à la perte de balle, le numéro 9 pousse logiquement à un déséquilibre du système de l’OL. Pour le combler, Fonseca se force à utiliser ce système hybride passant de trois centraux à une défense à quatre avec un milieu (Tessmann ou Nartey) qui compense le trou laissé à droite. Une tactique qui avait plutôt bien fonctionné au début, mais l’OL n’est-il pas devenu trop prévisible désormais ? L’intensité mise par Strasbourg, et à un degré moindre, Nice ou Lille, a mis en avant cette faille, créée en grande partie par la présence d’Endrick à droite.

    Endrick associé à Yaremchuk ?

    Ne faudrait-il pas mieux réaxer le Brésilien ? C’est toute la question qui se pose avant de se rendre à Marseille. Censé apporter de la profondeur, Endrick "demande tout le temps le ballon dans les pieds", regrette Enzo Reale, qui aimerait que le Brésilien "fasse remonter le bloc avec des appels". Sans Pavel Sulc, une place s’est libérée en pointe et Endrick pourrait ainsi se retrouver plus proche du but, sans avoir à faire tous ces rushs balle au pied qui finissent souvent chez l’adversaire. Mais pour cela, il faudrait aussi avoir des solutions sur les ailes, et à l’instant T, difficile de voir un remplaçant à Endrick.

    S’il est jugé apte, Afonso Moreira fera logiquement un bien fou à l’OL qui pourrait ainsi repartir sur un 4-3-3 plus classique et donc plus équilibré. Mais la présence du Portugais reste encore incertaine. L'entrée de Yaremchuk à la Meinau a montré que le bloc lyonnais pouvait monter d'un cran avec l'Ukrainien. Seulement, on imagine mal Paulo Fonseca innover tactiquement avec deux pointes sur un match avec un tel enjeu. Mais, plus qu'un système, il faudra surtout répondre à l’intensité que risque de mettre l’OM dimanche soir. Et pour le coup, ce n’est pas une question d’Endrick à droite ou non. C’est une réponse collective qu’il faudra apporter.

    5 commentaires
    1. Avatar
      Arioul - mer 25 Fév 26 à 9 h 51

      A partir du moment où il ne fait pas d'appels en profondeur et qu'il demande le ballon dans les pieds, effectivement il n'a rien à faire sur un coté, surtout quand on joue face à une équipe qui a la possession du ballon et qu'on doit bien défendre.
      Alors oui, il y a aussi des joueurs qui sont également des attaquants qui demandent le ballon dans les pieds et qui jouent sur un coté pour rentrer dans l'axe (Mbappé, Neymar, Vinicius, Doué...). Mais ces joueurs sont dans des équipes qui dominent leurs adversaires. Et en plus, cela permet souvent au latéral de dédoubler et apporter le surnombre en phase offensive. Mais dés que tu joues contre une équipe qui te bouscule et que tu ne peux pas mettre ton jeu en place, ce genre de profil devient moins efficace.

      Donc pour résumé, je dirais que lorsque tu joues contre une petite équipe (PFC, Le Havre, Auxerre....) tu peux te permettre de positionner Endrick à droite. Mais dés que tu joues contre une équipe plus forte (PSG, OM, Strasbourg...) là tu dois le mettre dans l'axe.
      Par exemple, pour le match contre l'OM dimanche, j'espère que Fonseca mettra Endrick dans l'axe, Nartey à droite et Moreira à gauche.

      1. Juni38
        Juni38 - mer 25 Fév 26 à 9 h 54

        ^paulo si tu nous lis ...

    2. Avatar
      Olreal - mer 25 Fév 26 à 9 h 57

      Tout dépendra des retours.
      Mais bien sûr qu’en l’état des lieux il fallait les associer devant unique moyen de sortir de la pression sans véritable ailiers.
      Qu’il nous a manqué le petit Moreira..incroyable mais vrai, les efforts qu’il fait sur son côté sont inestimables.
      Pour en revenir à notre Endrick, il a un aucun soucis à jouer sur le côté droit mais en attaquant pas en ailier.
      Faut pas rêver non plus et je dirai même plus, quand on se permet de prendre un joueur de cette dimension c’est pour le mettre dans les meilleures dispositions.
      C’est le problème des non retours de Fofana et nuamah qui nous met dans cette position.
      Franchement jamais j’aurais pu m’imaginer que Fofana ne soit toujours pas sur le terrain fin février.
      Même les plus sceptique nous avait annoncer un retour mi février.
      C’est dure.
      En attendant on a perdu Sulc qui est notre meilleure buteur.
      Et on sait même pas si Moreira pourra tenir sa place.
      On est pas vernis

    3. j.f.ol
      j.f.ol - mer 25 Fév 26 à 10 h 11

      Je suis pas coach mais ça, c'est le truc qui me rend toujours dingue
      Comment un profil comme lui peut être placé sur un côté ?
      Idem avec paqueta a l'époque placé en 9... Ou Fekir par ex
      C'est a contre nature, ça défi la loi de la physique ce genre d'anneries 😂

      Au pire, tu met un gone du centre

    4. Juni38
      Juni38 - mer 25 Fév 26 à 10 h 23

      Où es-tu Malick Fofana ?
      Porté disparu, Fofana
      Des jours et des jours tu dérivas
      Mais jamais, jamais tu n'arrivas
      Là-bas (là-bas)

