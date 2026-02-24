Ce mardi après-midi, les joueurs de l’OL reprennent le chemin de l’entraînement pour préparer le match contre l’OM. Cela représente la dernière semaine complète avant de retrouver un rythme d’un match tous les trois jours en mars.

Après le match à Nantes le 7 février dernier, Paulo Fonseca et ses joueurs savouraient de pouvoir retrouver un rythme d’un match par semaine. Ils allaient enfin pouvoir travailler à l’entraînement. Cela ne s’est pas vraiment ressenti dans les performances proposées par l’OL contre Nice (victoire 2-0) et à Strasbourg (défaite 3-1). Néanmoins, cela a permis d’ajuster un peu les séances pour que certains joueurs puissent récupérer physiquement. Seulement, cette période va déjà s’arrêter. Ce mardi après-midi, les coéquipiers de Corentin Tolisso reprennent le chemin de l’entraînement à Décines. Ils ont tous en ligne de mire le déplacement à Marseille, dimanche (20h45).

Sept matchs en vingt-et-un jours

Cela pourrait marquer un tournant dans la course au podium en Ligue 1. Mais cela lance avant tout le marathon de mars. Dès le retour de la cité phocéenne, l’OL va reprendre son rythme d’un match tous les trois jours. Entre la Coupe de France avec Lens, la Ligue 1 et le huitième de finale de Ligue Europa, le programme s’annonce corsé pour les Lyonnais. Ces derniers espèrent récupérer des forces vives dans les prochains jours, et ne pas en perdre d’autres (Sulc) pour trop longtemps…