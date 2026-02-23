Ligue 1 : l'OL perd, mais garde ses distances avec l'OM

L'OL ne regardera pas tout de suite vers le haut en Ligue 1. Toujours troisième malgré sa défaite à Strasbourg (3-1), il ne s'est pas détaché de l'OM.

Statu quo entre l'OL et l'OM dans la course à la troisième place de Ligue 1. Les Marseillais avaient ouvert la porte à une échappée des Lyonnais en perdant vendredi à Brest (2-0). Les joueurs de Paulo Fonseca pouvaient prendre huit longueurs d'avance sur leur rival. Mais pour ça, il aurait fallu livrer un autre match à Strasbourg (3-1).

Lille et Rennes réduisent l'écart

Un week-end noir pour les Rhodaniens, même si le revers des Phocéens leur permet de rester à cinq points et d'avoir encore un matelas sur leurs poursuivants. Sauf qu'il faudra se méfier, car Lille (5e) et Rennes (6e) ont gagné, et sont donc revenus à huit unités. Devant, Lens, lui aussi vaincu, est toujours à sept longueurs.

Le week-end prochain, Corentin Tolisso et ses partenaires iront au Vélodrome. Un choc capital, et qui pourrait leur permettre de rester à distance, voire d'augmenter leur marge sur Marseille. Sauf qu'il faudra jouer bien mieux que cela, surtout mettre davantage d'intensité, pour accrocher un résultat sur la Canebière. C'est là qu'on verra si cette équipe est capable de rebondir.