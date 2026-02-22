Actualités
Tanner Tessmann (OL) face à Joaquín Panichelli (Strasbourg) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Strasbourg - OL : les Lyonnais face au poison Joaquín Panichelli

  • par Gwendal Chabas

    • Deuxième meilleur réalisateur de Ligue 1 avant cette journée, Joaquín Panichelli sera l'un des hommes à surveiller pour l'OL. Plusieurs statistiques démontrent sa dangerosité.

    On parle beaucoup d'un possible duel Corentin Tolisso - Valentin Barco ce dimanche durant l'affiche entre Strasbourg et l'OL (20h45). Il est vrai que le milieu de terrain devrait être un secteur clé de la rencontre. Mais que dire de l'opposition à venir entre Joaquín Panichelli et les défenseurs centraux lyonnais ? Le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (12 réalisations en 22 apparitions) incarne une grosse menace pour les Rhodaniens.

    C'est lui, à l'aller, qui avait ouvert la marque à la 25e minute de jeu. Depuis, il a beaucoup enchaîné, profitant de l'absence répétée d'Emanuel Emegha. Sa première saison en France est jusqu'ici une réussite, comme le montrent diverses statistiques.

    Un tiers des buts de Strasbourg

    Les Strasbourgeois lui doivent un tiers de leur but en championnat (12 sur 36). En moyenne, il touche cinq ballons dans la surface par rencontre, zone dans laquelle il est extrêmement dangereux. Sur ce point, la présence de Moussa Niakhaté sera déterminante, car le Sénégalais est fort dans l'anticipation.

    L'Argentin peut d'ailleurs frapper aussi bien du pied droit (8 réalisations) que de la tête (3). De plus, il est le footballeur se créant le plus d'expected goals dans l'élite avant cette journée (10,1), même si paradoxalement, il cadre "seulement" un seul tir par match. Mais le fait qu'il frappe les penalties influence forcément ce nombre d'Xg.

    On remarque enfin qu'il est le joueur le plus régulièrement signalé hors-jeu depuis le début de l'exercice 2025-2026 (14). Jouer sur son placement, voilà peut-être un moyen de museler le puissant avant-centre alsacien.

    Diego Moreira lors d'OM - OL
    OL : Pierre Sage aurait aimé avoir plus de temps avec Diego Moreira

