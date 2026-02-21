Actualités
Christiane Endler, gardienne de l'OL
Christiane Endler, gardienne de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Endler titulaire pour OM - OL Lyonnes, Hegerberg enchaîne

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Encore beaucoup de changements pour OL Lyonnes face à l'OM (21h). Christiane Endler retrouve sa place de titulaire dans les buts. Ada Hegerberg, elle, enchaîne en attaque.

    La gestion reste le maitre-mot de Jonatan Giráldez. Pour défier l'OM ce samedi soir (21 heures), l'entraîneur d'OL Lyonnes a encore procédé à une large rotation, une semaine après sa victoire à Dijon en Coupe LFFP (0-4). Parmi les changements, on notera surtout le retour dans les buts de Christiane Endler, qui était blessée à l'œil depuis... le 8es de finale de Coupe de France contre Marseille (1-5).

    Défense expérimentale et trio d'Américaines au milieu

    Devant elle, une défense très expérimentale avec Ashley Lawrence, Tarciane, Elma Nelhage et Sofie Svava. Beaucoup de jeunesse dans l'axe, alors qu'Alice Sombath est sur le banc et qu'Ingrid Engen et Wendie Renard n'ont pas fait le voyage. Au milieu, nous retrouverons un trio 100% américain.

    Il sera composé de Lindsey Heaps, Lily Yohannes et de Korbin Shrader. Trois joueuses dont le rôle sera de mettre sur orbite les flèches sur les ailes : Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga. En pointe en revanche, ça ne bouge pas. Ada Hegerberg garde son poste d'avant-centre, étant encore une fois préférée à Marie-Antoinette Katoto.

    Le 11 d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Tarciane, Nelhage, Svava - Heaps, Shrader, Yohannes - Diani, Hegerberg, Chawinga

    OL Lyonnes avait envoyé des observateurs pour Juventus - Wolfsburg
    7 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - sam 21 Fév 26 à 20 h 22

      Et ce soir, c'est le maillot extérieur ! normal ! 🤗
      https://www.instagram.com/p/DVB-8ULjAAb/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

      Signaler
    2. Avatar
      calone - sam 21 Fév 26 à 20 h 23

      bonsoir fans de Ol et Ol lyonnes
      quelqu’un aurait-il un lien ?
      avec tous mes remerciements.
      Allez les Fenottes

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - sam 21 Fév 26 à 20 h 45

        sosplay.net/regarder-marseille-w-vs-lyon-w-21h00-stre@ming-direct

        Remplacer le "@" par un "a".

        Signaler
    3. Avatar
      calone - sam 21 Fév 26 à 20 h 25

      super isabielle tu as dégainé plus vite que moi. merci beaucoup 😊

      Signaler
    4. isabielle
      isabielle - sam 21 Fév 26 à 20 h 26

      En route (façon de parler) pour Marseille 🚅
      https://x.com/ol__lyonnes/status/2025190303775289557?s=20

      Signaler
    5. Jmd71
      Jmd71 - sam 21 Fév 26 à 20 h 33

      https://oswaldws5z.kq62thelpfulmgtluimage.sbs/fr

      Signaler
    6. Jmd71
      Jmd71 - sam 21 Fév 26 à 20 h 34

      Les commentaires risquent de ne pas être en français

      Signaler

