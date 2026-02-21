Endler titulaire pour OM - OL Lyonnes, Hegerberg enchaîne

Encore beaucoup de changements pour OL Lyonnes face à l'OM (21h). Christiane Endler retrouve sa place de titulaire dans les buts. Ada Hegerberg, elle, enchaîne en attaque.

La gestion reste le maitre-mot de Jonatan Giráldez. Pour défier l'OM ce samedi soir (21 heures), l'entraîneur d'OL Lyonnes a encore procédé à une large rotation, une semaine après sa victoire à Dijon en Coupe LFFP (0-4). Parmi les changements, on notera surtout le retour dans les buts de Christiane Endler, qui était blessée à l'œil depuis... le 8es de finale de Coupe de France contre Marseille (1-5).

Défense expérimentale et trio d'Américaines au milieu

Devant elle, une défense très expérimentale avec Ashley Lawrence, Tarciane, Elma Nelhage et Sofie Svava. Beaucoup de jeunesse dans l'axe, alors qu'Alice Sombath est sur le banc et qu'Ingrid Engen et Wendie Renard n'ont pas fait le voyage. Au milieu, nous retrouverons un trio 100% américain.

Il sera composé de Lindsey Heaps, Lily Yohannes et de Korbin Shrader. Trois joueuses dont le rôle sera de mettre sur orbite les flèches sur les ailes : Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga. En pointe en revanche, ça ne bouge pas. Ada Hegerberg garde son poste d'avant-centre, étant encore une fois préférée à Marie-Antoinette Katoto.

Le 11 d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Tarciane, Nelhage, Svava - Heaps, Shrader, Yohannes - Diani, Hegerberg, Chawinga