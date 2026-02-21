Actualités
À Strasbourg, la défense de l'OL passera encore au révélateur

    • Sur une série de quatre matchs sans prendre de but, l'OL passera un gros test à Strasbourg dimanche. Peut-être l'une des clés de la partie.

    Pour la deuxième fois de suite, le staff de Paulo Fonseca a eu une semaine complète entre deux matchs. L'idéal pour mettre au point sa tactique avant d'aller à la Meinau. "Nous avons travaillé des points d'amélioration et la préparation stratégique avant Strasbourg", a expliqué l'entraîneur portugais, sans entrer dans les détails.

    En a-t-il profité pour réviser l'organisation défensive ? Sans doute, et de manière plus générale, le meilleur moyen de contrecarrer les plans alsaciens. "Nous avons bien trouvé notre façon de jouer, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Notre force, c’est le collectif : tout le monde bosse ensemble, a martelé Abner. Les deux dernières rencontres ont été difficiles, car nous avons été passifs en première période. Il faudra rester vigilants, car ce week-end, la partie sera difficile pendant 90 minutes."

    Strasbourg, le meilleur des 14 derniers adversaires ?

    Il est évidemment impossible de comparer les adversaires battus lors des 13 sorties précédentes, mais on peut penser que les Strasbourgeois représentent, à ce jour, le plus gros défi des Lyonnais dans cette série. Encore plus dans un stade bouillant comme peut l'être celui du Racing.

    Dans ce contexte "hostile", l'une des forces des coéquipiers de Moussa Niakhaté est de savoir se montrer très solides. Ils restent sur quatre clean sheets consécutifs. Mais cette fois-ci, ils trouveront face à eux des joueurs comme Valentin Barco, Joaquín Panichelli ou encore Martial Godo, des garçons en forme.

    Contre la jeunesse du groupe de Gary O'Neil, les performances des arrières et du gardien seront déterminantes. Mais tout ne repose pas sur eux, comme l'a bien rappelé Paulo Fonseca. "Ils sont vraiment importants. Les prestations de la ligne défensive sont extrêmement positives. Mais il ne faut pas oublier que c'est un processus collectif, a appuyé le Lusitanien. Si les défenseurs et le portier font le job, mais pas les autres, c'est impossible de bien faire. En ce moment, le mérite revient à toute l'équipe."

    La sérénité de l'OL mise à l'épreuve de la Meinau

    Comme on a pu le voir face à Nice le week-end passé (2-0), l'OL fait preuve actuellement d'une sérénité à toute épreuve. Une force qui sera capitale à Strasbourg, mais aussi sur la fin de la saison. Un domaine qui a pu faire défaut aux précédentes versions de l'Olympique lyonnais. "C'est vrai que le groupe de l'an passé était différent sur cet aspect. Mais il faut dire que je n'avais pas eu le temps de mettre en place ce que j'ai instauré, a rappelé l'ancien technicien milanais. C'est difficile de jauger."

    Chaque époque a ses vérités, et celle que traverse actuellement Corentin Tolisso et ses partenaires a un côté rassurant sur l'aspect défensif. Ce qui te permet de voyager, normalement.

    5 commentaires
    1. Kramel69
      Kramel69 - sam 21 Fév 26 à 9 h 20

      Strasbourg est 12 -ème a domicile et l'OL 3 -ème à l'extérieur.
      L'OL cette saison c'est 0 match nul à l'extérieur et Strasbourg 1 seul nul a domicile.
      Les seules victoires de Strasbourg en 2026 c'est face a Metz et a Lille qui est au fond du trou.
      je suis confiant.

    2. Koko
      Koko - sam 21 Fév 26 à 9 h 31

      Peut être qu'on ne fera pas clean sheet mais si on leur met 3 buts d'écart ça me va !!!!

    3. Avatar
      KIM K - sam 21 Fév 26 à 9 h 40

      j'opterai pour Clinton à droite pour reposer AMN avec Kluivert à sa place et Tagliafico si il est opérationnel à la place de Abner ou en individuel sur Barco ( entre argentins ça devrai " donner" ) .

      1. OLVictory
        OLVictory - sam 21 Fév 26 à 9 h 54

        Bousculer quasiment toute la défense avant un match incertain, sachant que cette défense fonctionne bien est-ce que c'est une bonne idée ?

        1. Kramel69
          Kramel69 - sam 21 Fév 26 à 10 h 03

          Peut être faire reposer Clinton en vue du match contre l'OM et le remplacer par Ruben...au moins une mi-temps si Ruben ne peut pas faire tout le match.

