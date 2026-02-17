Strasbourg - OL : la Meinau sera pleine pour l'affiche de dimanche

Guichets fermés pour Strasbourg - OL. Bien qu'en travaux, la Meinau garde son public. Le stade strasbourgeois sera plein pour accueillir les Lyonnais dimanche.

Inaugurée en 1914, la Meinau se refait une beauté. Le Racing Club de Strasbourg a entamé en juin 2023 d'importants travaux de rénovation et d’agrandissement visant à moderniser l’ensemble du stade. Les étapes se succèdent, avant la livraison complète prévue pour juin-juillet 2026. Mais cela n'empêche pas la formation alsacienne d'accueillir à chaque fois plus de 30 000 spectateurs.

Dimanche soir (20h45), l'actuel 7e de Ligue 1 recevra l'Olympique lyonnais. Lundi, il a communiqué pour annoncer un nouveau match à guichets fermés. L'institution strasbourgeoise ajoute que ce sera le 71e consécutif en championnat, bien que toutes les places ne soient pas toujours occupées.

Un Strasbourg moins souverain à domicile

Lors du choc contre le PSG le 1er février, la dernière rencontre à domicile dans l'élite pour les hommes de Gary O'Neil, ils étaient 31 324 à pousser derrière leur équipe. Nous serons plus ou moins dans la même jauge pour le duel face à l'OL. Une affiche qui promet du spectacle et des buts dans une opposition de style.

Les coéquipiers de Corentin Tolisso, qui restent sur 13 victoires de rang, auront sans doute fort à faire afin de poursuivre leur série. Il existe en effet des endroits moins "hostiles" que la Meinau, même si le RCSA y semble moins souverain cette saison (six succès, mais aussi trois défaites et un nul).