Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
Korbin Shrader lors d’OL Lyonnes – Atlético de Madrid (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Coupe de France : OL Lyonnes - Le Havre se jouera le 18 mars à 15h

  • par Gwendal Chabas

    • Comme prévu, OL Lyonnes jouera son quart de finale de Coupe de France le mercredi 18 mars. Rendez-vous à 15 heures face au Havre.

    La magie de la programmation entre deux compétitions. On pouvait franchement l'envisager, mais puisque OL Lyonnes et le PSG sont les finalistes de la Coupe LFFP, la Fédération doit décaler ses quarts de finale de la Coupe de France. Le même week-end aura lieu la finale de la nouvelle compétition en Côte d'Ivoire, et deux duels : Nantes - Strasbourg, ainsi que Caen (D3) - Paris FC.

    Timing serré entre les deux matchs

    Le programme en mars s'annonce très dense, avec en plus les voyages, pour les Lyonnaises. Le samedi 14 mars, elles seront à Abidjan, sans le soutien des supporters. Puis, dès le mercredi 18, elles recevront Le Havre. Ce quart de finale de Coupe de France est prévu à 15 heures, en même temps que l'affiche entre Dijon et le Paris Saint-Germain.

    En cas de victoire, les joueuses de Jonatan Giráldez iront à Nantes ou à Strasbourg le 4 ou 5 avril prochain. Chassant sur tous les tableaux, les coéquipières de Wendie Renard devront tout de même garder des forces pour négocier toutes les échéances de la fin de saison.

    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Coupe de France : le gagnant d'OL - Lens "aura de belles perspectives", juge Pierre Sage

    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France : OL Lyonnes - Le Havre se jouera le 18 mars à 15h
