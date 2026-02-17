Actualités
Clinton Mata, défenseur de l'OL
Clinton Mata, défenseur de l’OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

En évitant un avertissement contre Nice, Mata sera bien là pour OM - OL

  • par David Hernandez

    • Sous la menace pour accumulation de cartons, Clinton Mata aurait pu être suspendu contre l’OM en cas de jaune contre Nice. Fort heureusement, le défenseur de l’OL a réussi à se tenir à carreaux.

    Un nouveau clean-sheet à se mettre sous la dent. Dimanche, contre Nice, l'OL a défendu, moins qu'à Nantes, mais a quand même subi quelques secousses. Les Aiglons ont eu les occasions de marquer pour ouvrir la marque ou égaliser après le but de Corentin Tolisso. Mais, la formation lyonnaise est devenue une machine à ne pas prendre de but. Dominik Greif a parfaitement joué son rôle de dernier rempart, tandis que le trio Mata - Niakhaté - Hateboer a fait preuve de solidité. Ce fut parfois à la limite pour les deux centraux de côté, mais Mata et Hateboer ont réussi à s'en sortir sans avertissement.

    Une épée de Damoclès qui dure

    Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca qui n'aura pas à regretter une nouvelle absence pour le choc contre l'OM. Il y a bien un déplacement à Strasbourg entretemps et Clinton Mata pourrait encore voir rouge, mais à l'instant T, l'Angolais sera bien de la partie au Vélodrome. C'est la crainte qu'il pouvait y avoir contre Nice dimanche. Avec quatre avertissements depuis le début de la saison, le défenseur est sous la menace d'une suspension depuis plus d'un mois et le déplacement à Monaco. Mais une fois de plus, Mata a défendu avec intelligence. Des interventions propres qui lui permettront d'être à Marseille, mais qui n'effacent pas les quatre autres jaunes. Un avertissement en Alsace dimanche et ce sera le match de Coupe contre Lens qui sautera pour le défenseur de 33 ans.

